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İki ayrı kavga: 2 yaralı

Battalgazi ilçesinde yaşanan silahlı ve bıçaklı iki kavgada 2 kişi yaralandı. İlk olay, Halep Caddesi'nde meydana geldi. Silahla havaya ateş açılırken bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

İki ayrı kavga: 2 yaralı

Battalgazi ilçesinde yaşanan silahlı ve bıçaklı iki kavgada 2 kişi yaralandı. İlk olay, Halep Caddesi'nde meydana geldi. Silahla havaya ateş açılırken bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:09
İki ayrı kavga: 2 yaralı

Bir iş hanında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmaya daha sonra silahlarda karıştı. Silahla havaya ateş açılırken Fatih E. (30) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Fatih E. ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İKİNCİ OLAY

İkinci olay ise Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. N.K.S. isimli şahıs tartıştığı eniştesi M.K.'yı (39) bıçakla yaraladı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.K.'yı bıçakla yaralayan N.K.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 

busabahmalatya.com

İHA

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BattalgaziKavgaYaralı
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