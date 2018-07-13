Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 37°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90054
ALTIN
193.214
DOLAR
4.8379
STERLİN
6.3619
EURO
5.6354

Hukuk Fakültesi Öğrencisi Defnedildi

KKTC’de kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisi Abdulvahap Önal dualarla defnedildi.

Hukuk Fakültesi Öğrencisi Defnedildi

KKTC’de kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisi Abdulvahap Önal dualarla defnedildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 17:08
Hukuk Fakültesi Öğrencisi Defnedildi

KKTC’de özel bir üniversitede okuyan 25 yaşındaki Abdulvahap Önal, kaldığı dördüncü kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

Malatya’nın tanınmış avukatlarından Halis Önal’ın da oğlu olan Abdulvahap Önal’ın cenazesi bu gün şehir mezarlığında cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Önal’ın cenazesine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Şevket Keskin ve yakınları katıldı. Busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hukuk FakültesiAbdulvahap önalVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli açıklandı
Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli açıklandı
15 Temmuz Malatya’da dolu dolu anılacak
15 Temmuz Malatya’da dolu dolu anılacak
OBEZİTE NEDİR?
OBEZİTE NEDİR?
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim