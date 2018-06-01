Her şey su için

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bugüne kadar Malatya’ya 2 milyar TL yatırım yapıldığına dikkat çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Halihazırda Malatya’da devam eden projelerin en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması hususunda talimat verdim. Bu sebeple şantiyelerde 3 vardiya, 24 saat esasına göre çalışılacak ve bayram tatilinde de çalışmalara ara verilmeden devam edilecek” dedi.

42 BİN DEKAR ARAZİYE POMPAJLA SU TEMİN EDİLECEK

Gerçekleştirilen yatırımlarla Malatya’da sulanmadık arazi bırakmamak gayesiyle gecesini gündüzüne katan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bölge için büyük önem arz eden ve Mart 2018 tarihinde işe başlanılan Battalgazi Terfi Sulaması ile 42 bin dekar araziye pompajla su temin edecek.

Yine Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Boztepe Recai Kutan Barajı Sulaması’nda da çalışmalar hızla ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla toplam 120 bin dekar zirai alan modern sulama sistemine kavuşacak.

İnşaat çalışmalarının da sona yaklaşılan Malatya Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması Projesi kapsamında yörede 40 bin dekar zirai araziyi suyla buluşturulacak. Yöre halkının hasretle beklediği Yoncalı Barajı ile 171 bin 150 dekar zirai arazi suya kavuşacak.

4,9 MİLYON METREKÜP SU BİRİKTİRME KAPASİTELİ

Ayrıca, 4,9 milyon metreküp su biriktirme kapasiteli Malatya Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajı Sulaması ile 6 bin 220 dekar arazi suyla buluşacak.

Yine Yeşilvadi Barajı Projesi kapsamında şehre bir de rekreasyon alanı kazandırılacak. Baraj ile birlikte ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi tesis edilerek Malatya’ya vatandaşların hoş vakit geçirebilecekleri sosyal imkanlarla donatılmış bir alan halkın hizmetine sunulacak.

Malatya için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptıklarının altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

busabahmalatya.com