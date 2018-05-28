Hem ihracatçı hem de üretici mutlu

Yeşilyurt ünlü dalbastı kirazı bu yıl beklenenden az olsa da hem kalitesi hem de lezzetiyle ihracatçıların ilgisini çekiyor. Türkiye ve dünyada aranan bir kiraz olma özelliği taşıyan dalbastı kirazı hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, önemli bilgiler verdi.

Malatya’da kiraz veriminin bu yıl gerçekten çok iyi olduğunu ifade eden Başkan Solmaz, kiraz kalitesinin çok güzel olduğuna dikkat çekti.

TÜKETİCİ SAĞLIĞI ÖN PLANDA

Kirazın Avrupa ve Rusya’nın standartlarına uygun olduğunu belirten Başkan Solmaz, “Artık yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı. 10 güne kalmaz dalbastı kirazımız dalından toplanır. Her yıl Tarım Bakanlığımızın uygun gördüğü Avrupa ve Rusya standartlarına göre ilaçlama yapıyoruz. Bu ilaçlar sayesinde hem meyveyi koruyoruz hem de tüketicilerimizin sağlığını ön planda tutuyoruz” dedi.

REKOLTE GEÇEN YILLA AYNI

Dalbastı kirazının tahmini rekoltesini de açıklayan Başkan Solmaz, “Bu yılki kiraz rekoltemiz 900 veya bin ton arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bu rekolte de geçen yılla aynı. Bahçelere göre kiraz rekoltemizin en az bin 500 ton olması gerekiyordu. Ancak bu yıl mevsim normallerinden farklı oldu. ve bu nedenle de rekolte beklenenden az oldu. Bu da bizim açımızdan aslında iyi oldu. Kirazın hem kalitesi hem de kalibresi arttı. Bu yıl kirazlarımız biraz pahalı. Erken olan kirazlarımızı üreticilerden 7 TL’ye kadar alıyorlar. Kiraz sezonu tam olduğunda bu fiyat 1-2 TL daha düşebilir. Dalbastı kirazı artık Türkiye ve dünyada aranan kiraz oldu. Hem kaliteli hem de lezzetli. Bu yönüyle de ihracatçılarımızın ilgisini çekiyor” ifadelerini kullandı.

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