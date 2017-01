Defnenin de, kilin de ayrı ayrı bir şekilde sağlığa birçok faydası olduğunu biliyoruz. Kil, cildi temizliyor, ölü hücreleri arındırıyor, defne saça bakım yapıyor, kuvvetlendiriyor, yine cildi koruyor. Şimdilerde bu iki faydalı öz, tek bir sabun olarak sağlık ve güzellik dağıtmaya devam ediyor. Sabun üreticisi Ümit Yılmaz, defneli kil sabunu ile ilgili önemli bilgiler verdi.

HEM CİLDE HEM SAÇA FAYDASI BÜYÜK

İnsanların en çok rahatsızlık duydukları cilt sorunlarının yağlanma, kaşıntı, ölü deri, siyah nokta ve sivilcelenme olduğunu ifade eden Ümit Yılmaz, “Defneli kil sabununu bu şikâyetleri göz önünde bulundurarak ürettik. Defne tohumunun içerisindeki vitaminler, mineraller hem saçı hem de cildi besleyici özelliktedir. Defnenin sabunu ise defne har ağacının dallarından yağ elde edilmesiyle, defnenin kendi yağıyla elde ediliyor. Bu sabunun içerisine ozon kili ekledik. Ozon kili, içerisinde yüksek derecede mineral barındıran bir madde. Bu sabunu insanlar hem saç sağlıkları hem de cilt sağlıkları için gönül rahatlığıyla kullanabilir” dedi.

DOĞAL PEELİNG ETKİSİ VAR

Defneli kil sabununun faydalarından bahseden sabun üreticisi Ümit Yılmaz, “Vücuttaki, ciltteki yağlanmaya iyi gelir. Ölü deriyi arındırır. Siyah nokta ve sivilceler için iyi bir peeling sabunudur. Kaşıntı, alerji gibi rahatsızlıklarda deriyi kuvvetlendirme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda saçlar için de çok faydalıdır. Saç tellerini kuvvetlendirir. Saç derisindeki fazla yağı çeker ve deriyi kuvvetlendirir” şeklinde konuştu.

HER YAŞTAN, HER CİNSİYETTEN TÜKETİCİSİ VAR

Defneli kil sabununun her kesime hitap eden bir sabun olduğunu belirten sabun üreticisi Ümit Yılmaz, “ Bu sabun, her yaş ve cinsiyete hitap eden bir sabundur. Bazı insanlar ayrı ayrı kil veya defne sabunu talep etseler de, defneli kil olarak kullanmanın hiçbir sakıncası yoktur. Hem cilt hem saç sağlığı için rahatlıkla kullanılabilecek bir sabun defneli kil sabunu. Doğal, katkısız bir ürün olduğu için kadın ya da erkek fark etmeksizin, her vücut tipinde kullanılabilir. Belirli bir yaşa hitap etme gibi bir özelliği de yok. Üç yaşındaki bir çocuk da kullanabileceği gibi, seksen yaşındaki bir insan da aynı rahatlıkla kullanabilir. Her yaştan, vücut tipinden ve cinsiyetten insanın kullanabileceği, şifalı bir sabundur. Günlük banyo alışkanlığı için uygundur. Her gün kullanımında bir zararı yoktur” diyerek konuşmasını noktaladı.

MUTLU SARIGÜL