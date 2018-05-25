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Havada bulut var, sıcaklık 24 derece

Malatya'da bugün havanın bazı bölgelerde yer yer sağanak yağışlı, sıcaklığın da 24 derece olması bekleniyor.

Havada bulut var, sıcaklık 24 derece

Malatya'da bugün havanın bazı bölgelerde yer yer sağanak yağışlı, sıcaklığın da 24 derece olması bekleniyor.

25 Mayıs 2018 Cuma 10:12
Havada bulut var, sıcaklık 24 derece

Bölgemizde havanın Malatya ve Adıyaman'da parçalı çok bulutlu, Elazığ'da öğleden sonra, Tunceli ve Bingöl'de ise sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (yıldırım düşmesi, lokal dolu yağışları, kuvvetli rüzgar, kısa süreli etkili yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaHavaSıcaklık
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