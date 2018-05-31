Hava Yer Yer Yağışlı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (yıldırım düşmesi, lokal dolu yağışları, kuvvetli rüzgar, kısa süreli etkili yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; yağış öncesi ve yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir” denildi.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Malatya'da bugün hava sıcaklığı 23 derece olacak.

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