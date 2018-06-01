Hava sağanak yağmurlu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Havanın Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ile Adıyaman'ın Çelikhan, Sincik ve Tut ilçelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu; Adıyaman'da çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette; yağış öncesi ve yağış esnasında ise kuvvetli esmesi beklenmektedir.Bölgemiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (yıldırım düşmesi, lokal dolu yağışları, kuvvetli rüzgar, kısa süreli etkili yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalı” denildi.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Malatya'da bugün hava sıcaklığı 22 derece olacak.

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