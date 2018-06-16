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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Malatya’da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Malatya’da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

16 Haziran 2018 Cumartesi 12:11
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt yolu Kuyuönü mevkiinde sabah erken saatlerde meydana gelen kazada Mahmut Murat A. (38) yönetimindeki 44 FT 854 plakalı otomobil, Hasan Ç. idaresindeki 44 H 0083 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan Gülhan A. (62) olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan sürücü ise 112 acil ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

İHA

Son Güncelleme: 17.06.2018 12:10
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKazaYaralıölü
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