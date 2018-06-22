Girmana su depolarına kavuşuyor

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Hekimhan ve diğer ilçelerimizde çalışmalarımız sürüyor” dedi.

GİRMANA KALİTELİ İÇME SUYUNA KAVUŞACAK

Hekimhan ilçesi Girmana Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “MASKİ olarak Malatya’nın ilçelerini kuzey ve güney ilçeler olarak gruplandırdık. İki bölgenin de ihtiyaçları doğrultusunda ayrı ayrı çalışmalar yapıyoruz. Kuzey ilçelerde maliyeti 2.5 milyon TL olan su deposu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda Hekimhan İlçesi Girmana Mahallesi Akpınar’a 100 ton, Ortadam’a 100 ton ve Höyücek’e 100 tonluk su deposu inşası çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız tamamlandığında mahalle halkı daha sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşacak. Hekimhan ve diğer ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çabamız vatandaşımızın yaşam şartlarını kolaylaştırmak” sözlerine yer verdi.

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