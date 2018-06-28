Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 36°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95807
ALTIN
186.281
DOLAR
4.6354
STERLİN
6.0655
EURO
5.3469

Gelinlik satışları arttı

Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da düğün sezonunun açılması ile birlikte gelinlik satışları arttı. Evlilik hazırlığı yapan çiftler, fiyatların yüksek olmasından yakındı.

Gelinlik satışları arttı

Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da düğün sezonunun açılması ile birlikte gelinlik satışları arttı. Evlilik hazırlığı yapan çiftler, fiyatların yüksek olmasından yakındı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:29
Gelinlik satışları arttı

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, evlilik hazırlığı yapan çiftler soluğu gelinlik mağazalarında aldı. Gelinlik satışlarının arttığı kentte çiftler fiyatlardan yakındı. Gelinlik mağazası işleten Sevda Türe, sezonun açılmasıyla birlikte işlerinin arttığını belirtti. Gelinlik fiyatlarının 3 bin 500 ile 5 bin TL arasında değiştiğini anlatan Türe, “Fiyat konusunda müşterilerimize yeterince esneklik gösteriyoruz. Gelen müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kentte en çok tesettür modelleri alınıyor” dedi.

HEYECANLI VE YOĞUN BİR SÜREÇ

Evlilik hazırlığı yapan Gülşah Arık, gelinlik fiyatlarının yüksek olduğunu anlatarak, “3 Temmuz’da düğünüm var. Çok heyecanlı ve yoğun bir süreç. Gelinlikler çok güzel ancak fiyat konusunda biraz daha aşağı tutulabilirse gençlerin daha rahat evlenebilmesi için iyi olur” diye konuştu.

Fiyatlardan yakınan Evin Aslan ise, “10 Temmuz’da kınam gecem var. Buraya kına elbisesi bakmaya geldim. Çok beğendim kına elbiselerini. Fiyatlar çok pahalı ama anlaştık istediğimiz fiyata indiriyorlar. Çok heyecanlıyım 1 aydır elbise bakıyorum” ifadelerinde bulundu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDüğünGelinlik Satışları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpeğe çarpmak istemeyen sürücü TIR'ı devirdi
Köpeğe çarpmak istemeyen sürücü TIR'ı devirdi
Termometreler 36 dereceyi gösterdi
Termometreler 36 dereceyi gösterdi
Malatya'da bin 771 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yaşandı   
Malatya'da bin 771 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yaşandı   

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim