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Gebe kadınlar Gebe Okulu’nda bilgilendiriliyor

Malatya’da gebeler Gebe Okulu’nda bilinçleniyor. Gebe kadınların doğum süreci başta olmak üzere doğum sonrasında yapılması gerekenler, sezaryen ve normal doğum hakkında bilinmesi gerekenlerin anlatıldığı Gebe Okulu’yla ilgili konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Barış Çıplak, “Amacımız daha çok gebeye böyle bir yerin varlığından haberdar etmek” dedi.

Gebe kadınlar Gebe Okulu’nda bilgilendiriliyor

Malatya’da gebeler Gebe Okulu’nda bilinçleniyor. Gebe kadınların doğum süreci başta olmak üzere doğum sonrasında yapılması gerekenler, sezaryen ve normal doğum hakkında bilinmesi gerekenlerin anlatıldığı Gebe Okulu’yla ilgili konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Barış Çıplak, “Amacımız daha çok gebeye böyle bir yerin varlığından haberdar etmek” dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:33
Gebe kadınlar Gebe Okulu’nda bilgilendiriliyor

Sağlıklı gebe, sağlıklı bebek anlayışıyla annelerin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gebelik ve doğum sürecini yaşaması, doğumlarının ve bebek bakımlarının daha bilinçli bir hale getirilmesi amacıyla hizmet veren Gebe Okulu, Malatya Beydağı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 2014 yılından bu yana hizmetini sürdürüyor. Malatya’da gün geçtikçe artan sezaryenle doğumun zararları başta olmak üzere birçok konunun anlatıldığı eğitim sonunda gebe kadınlara sertifika da verilecek.

Eğitimle ilgili konuşan Hemşire Günay Aktaş Oğuzdemir, 2014 Ekim ayında yayınlanan genelgeyle açılan sınıfın ‘Anne Dostu’ adı altında açıldığını söyledi.

2016’DA AKTİF OLARAK BAŞLADIK

3 gebe ile başlanan okulda gebe sayısının 140 gebeye kadar ulaştığını ifade eden Oğuzdemir, “Aşama olarak 2014’te tam olarak açılamadık ama sonuçta 2016’da aktif olarak başladık. 3 gebe ile başladık, şu anda 140 gebeye kadar sayımız arttı. Amacımız burada gebelere, daha çok gebelik öncesi, doğum süreci ve doğum sonrasında yeni doğan bakımında kendine güvenen, emin bir şekilde doğumdan korkmayan anneleri bilinçli bir şekilde doğuma hazırlamak. 3 oturum şeklinde yapıyoruz, haftada bir gün yapıyoruz sonrasında gebelerimizi toparlıyoruz ve diğer haftaya yönlendiriyoruz bu şekilde ayda üç oturum şeklinde oluyor” şeklinde konuştu.

BÜYÜK BİR ŞANS

Gebeler için Gebe Okulu’nun bir şans olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Barış Çıplak da, “Gebe Okulunun önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim burada 100-150 hasta baktığımız poliklinikte gebelik sürecini anlatacağımız zaman hastalarımız olmuyor. Malatya ve bütün hastalar için bu çok büyük bir şans aslında. Hastalarımız, gebeliğin süreci, öncesi, normal doğum nedir, sezaryen nedir, gebelik taramaları nelerdir, ne zaman yapılır bunları öğrenecekler. Ekstradan gebelikteki egzersizlerde ne yapılması gerektiğini anlatmak için güzel bir eğitim bu. Sınıfımız var ama katılım oranı düşük. Biraz hastalarımızın daha az bilgilenmesinden, bizim daha aktif çalışacak vaktimizin olmamasından kaynaklanan bir durum ama bundan sonraki süreçte, daha hızlandırıp, daha yoğun ve aktif şekilde çalışmayı planlıyoruz. Gebe eğitimi bütün gebeler için şart. Doğum öncesi, doğum sonrası için birçok gebenin klasik bakış açısından sıyrılıp daha çok bilgi edineceği, hemşireler ve ebelerle birlikte hepimizin birlikte verdiği bir eğitim. Bütün gebelerin katılmasını şiddetle öneriyorum” diye konuştu.

HASTALARI BİLGİLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Gebelerin çoğunun normal doğumdan korktuğunu kaydeden Dr. Çıplak, “Sezaryen ve normal doğum devamlı popüler tartışılan bir konu. Temel eğitim ilk gebeliklerde doğum, hakkındaki yetersiz bilgisizlikten kaynaklanıyor. Gebelerin çoğu normal doğumlardan korkuyor. Gebeler sezaryen olabilmek için doktoru zorluyor, doktor mecbur kalıp sezaryen yapmak zorunda kalıyor. Gebenin yeterince bilgisi olmadığı için, doğum süreci nedir, sonrasında neler olur, sezaryen ne aşamada gerçekleştirilir ve fuzuli midir gibi konularda yeterince bilgisi olmadığı için elimizden geldiğince hastayı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ama poliklinik koşullarımızda günde 100-150 hastaya bakarken, hastalarımızı yeterince bilgilendiremiyoruz. Onu sağlayacağımız en güzel yer burada planlı, programlı şekilde yaptığımız gebe okulu eğitim programıdır. Amacımız sizlerin vasıtasıyla, daha çok gebeye böyle bir yerin varlığından, böyle bir şeyin sağlık durumundan haberdar etmek” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL

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GebeDoğumSezaryenNormal DoğumKadın HastalıklarıDrBarış çıplakMalatya
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