Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen hijyenik, kaliteli, hoş ve lezzetli yemekler hazırlamanın yanı sıra bu yemekleri görsel olarak sunabilme sanatı olarak tanımlanırken, gastronomi turizminin ise o bölgeye özgü yemekler ve o bölgenin kültürel kimliği ile mirasının tanıtılması amacıyla yapılan turistik seyahatleri ifade ettiği belirlendi.

GAZİANTEP MUTFAĞI ÖNE ÇIKTI

Günümüzde birçok ülke hatta şehir, o bölgeye özgü yiyecek veya içecekleri ile meşhur olurken, Türkiye’de ise çok zengin olan yöresel lezzetlerin yeterince tanıtılamadığı ortaya çıktı. Osmanlı’dan günümüze köklü bir yemek kültürü olan Anadolu’da birçok şehir yöresel yemekleri ile dikkat çekerken, son dönemde özellikle Gaziantep Mutfağı’nın öne çıktığı tespit edildi.

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