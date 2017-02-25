25 Şubat 2017 Cumartesi

Gastronomi turizmi patlama yaptı

Dünya üzerindeki ülkeler, topraklarına turist çekebilmek için ellerindeki bütün imkanları seferber ederken, son yıllarda özellikle gastronomi turizminin ön plana çıktığı tespit edildi.

25 Şubat 2017 Cumartesi 09:55
Gastronomi turizmi patlama yaptı

  Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen hijyenik, kaliteli, hoş ve lezzetli yemekler hazırlamanın yanı sıra bu yemekleri görsel olarak sunabilme sanatı olarak tanımlanırken, gastronomi turizminin ise o bölgeye özgü yemekler ve o bölgenin kültürel kimliği ile mirasının tanıtılması amacıyla yapılan turistik seyahatleri ifade ettiği belirlendi.

 GAZİANTEP MUTFAĞI ÖNE ÇIKTI
  Günümüzde birçok ülke hatta şehir, o bölgeye özgü yiyecek veya içecekleri ile meşhur olurken, Türkiye’de ise çok zengin olan yöresel lezzetlerin yeterince tanıtılamadığı ortaya çıktı. Osmanlı’dan günümüze köklü bir yemek kültürü olan Anadolu’da birçok şehir yöresel yemekleri ile dikkat çekerken, son dönemde özellikle Gaziantep Mutfağı’nın öne çıktığı tespit edildi.

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