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Freni boşalan kamyon kabusu yaşatacaktı!

Sivas'ın Gürün ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon hareket etmeye başladı, deyim yerindeyse facianın eşiğinden dönüldü. Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, Malatya-Kayseri karayolunu trafiğe kapattı.

Freni boşalan kamyon kabusu yaşatacaktı!

Sivas'ın Gürün ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon hareket etmeye başladı, deyim yerindeyse facianın eşiğinden dönüldü. Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, Malatya-Kayseri karayolunu trafiğe kapattı.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:38
Freni boşalan kamyon kabusu yaşatacaktı!

40 yaşında ki M.Y.'ye  ait 46 D 1735 plakalı kamyon park halindeyken freni boşalınca hareket etti. Hareket eden kamyon istinat duvarında asılı kaldı.

MALATYA-KAYSERİ KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, Malatya-Kayseri karayolunu trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine kurtarıcı çağrıldı.

Polis ve Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla istinat duvarında asılı kalan kamyon karayoluna düşmek üzereyken vincin yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 1 saat sonra karayolu trafiğe açıldı. busabahmalatya.com

İHA

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