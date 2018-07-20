Freni boşalan kamyon kabusu yaşatacaktı!

40 yaşında ki M.Y.'ye ait 46 D 1735 plakalı kamyon park halindeyken freni boşalınca hareket etti. Hareket eden kamyon istinat duvarında asılı kaldı.

MALATYA-KAYSERİ KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, Malatya-Kayseri karayolunu trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine kurtarıcı çağrıldı.

Polis ve Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla istinat duvarında asılı kalan kamyon karayoluna düşmek üzereyken vincin yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 1 saat sonra karayolu trafiğe açıldı. busabahmalatya.com