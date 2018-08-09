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FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURUSU İÇİN SON 4 GÜN

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ortaklığıyla “Su ve Malatya” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURUSU İÇİN SON 4 GÜN

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ortaklığıyla “Su ve Malatya” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:05
FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURUSU İÇİN SON 4 GÜN

Doğu’nun incisi Malatya kusursuz doğası, doğal ve yapay su kaynaklarıyla insanına temiz hava ve çevrede yaşam şansı sunuyor. Bu doğal güzelliklerin ve kaynak sularının fotoğraflarla ölümsüzleştirilmesi için MASKİ Genel Müdürlüğü ve MAFSAD tarafından fotoğraf yarışması düzenlendi.

GÖRSEL GÜCÜ YÜKSEK FOTOĞRAFLAR

Yarışma ile ilgili yapılan açıklamada, “Fotoğraf Yarışmamız Malatya’daki doğal ve yapay su kaynaklarının; doğa, mimari, insan, üretim, sağlık, inanç ve ibadet biçimleriyle olan ilişkisini fotoğraflamak amacıyla düzenlenmiştir. Yarışmadaki fotoğrafların Malatya’da çekilmiş olması gerekmektedir. Suyun, doğa, insan ve diğer canlıların hayatındaki önemini konu edinmiş görsel gücü yüksek fotoğraflar önemsenmektedir. Su ve Malatya konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması, sayısal (dijital) kategoride, renkli ve siyah-beyaz olmak üzere tek bölümlüdür. ‘Su ve Malatya’yı en iyi ben anlatırım diyen’ tüm fotoğrafçılarımızı yarışmamıza davet ediyoruz” şeklinde ifadelere yer verildi.

Fotoğraf kültürünü yaygınlaştırmak ve Malatya’nın fotoğraf arşivini zenginleştirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın başvuruları 12 Ağustos 2018 günü sonlanacak. Sonuçlar 18 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Yarışmaya katılmak isteyen kişiler http://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden başvuru şartlarını öğrenebilir ve başvuru yapabilirler. (Bülten)

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MASKİ
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