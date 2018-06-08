Fitre fiyatı bu sene ne kadar?

Ramazan ayı ile beraber Müslümanlar Allah’ın kendilerine farz saydığı oruç ibadetini gerçekleştirmeye başladılar. Ramazan’ın son günlerini eda ettiğimiz bugünlerde ‘fitre’ miktarının ve kimlere, kimlerin vereceği de merak edilenler arasında yer alıyor.

2018 DİYANET FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yılki Fitre'yi belirlerken bir kişinin asgari geçim tutarını hesapladı. Buna göre 2018 yılı fitre tutarını 19 TL olarak belirledi.

FİTREYİ KİMLER VERİR?​

Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman vacip olan fitreyi verir.

NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, Ramazan ayı içinde de verilebilir. Bütün ibadetlerde olduğu gibi vacip olan fitre için de geç kalınmadan ödenmesi gerekir.

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fitre ana-babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire verilmez. Fakir olmak şartı ile kardeşe, geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa, üvey babaya, üvey anneye verilebilir.

İlk olarak yakın akrabaya fitre vermek daha çok sevap olur.(Amca, hala gibi…)

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