31 Ocak 2017 Salı

Enkaz yerinde duruyor

Mücelli Caddesi’nde bulunan ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce kültür varlıkları listesine alınmış olan tarihi konak, geçtiğimiz Eylül ayında yıktırılmıştı. Yıkılan konağın enkazı ise halen yerinde duruyor.

31 Ocak 2017 Salı 10:26
Enkaz yerinde duruyor

  Mücelli Caddesi İzzetiye Mahallesi üzerinde bulunan tarihi konak, çevredeki vatandaşların talebi ve artık kullanılamayacak, restore edilemeyecek hale geldiği için yıkılmıştı. Tarihi konak çevrede bulunan ev, okul ve iş yerleri için ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Konak, başlı başına bir tehlike oluştururken, özellikle konağın içini mesken tutan ve içeride bali çeken, içki içen, ateş yakan kişiler yüzünden tedirginlik oluşturuyor, tepkiler gösteriliyordu.

  Bu anlamda, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne konak için bir proje gönderilmemesi dolayısı ile de konak yıkılmıştı. Tarihi kerpiç evden geriye kalan enkaza ise halen dokunulamıyor.

TEK BİR TAŞINA DAHİ DOKUNURSANIZ…
  Yaklaşık 5 ay önce konuyla ilgili konuşan mahalle sakinleri ise, “Konağın yıkımı esnasında Sivas’tan ekipler gelmişti. Yıkım sonrası enkaza dokunulmaması gerektiğini, hatta tek bir taşın dahi yerinden oynatılması halinde cezai işlem uygulanacağını ifade ettiler. Özellikle enkazdaki kesme taşlardan ötürü böyle bir karar alındığı belirtiliyor. Ancak biz bu enkazın buradan kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerine yer vermişlerdi.

Söz konusu tarihi konağın enkazı halen yerinde duruyor. Yetkililerin bu konuyla ilgili ne yapacağız ise merak ediliyor. 

TAHİR ÖZÇELİK
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