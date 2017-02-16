Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2016 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde; kızlarda “Zeynep”, erkeklerde ise “Yusuf”un ilk sırada tercih edilen isimler olduğu görüldü.

İLK 5 İSİM

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, en büyük nüfusa sahip il olan İstanbul'da, kız bebeklerde ilk beş isim sırasıyla; Zeynep, Elif, Defne, Hiranur ve Miray oldu. Erkek bebeklerde ise ilk beş isim sırasıyla; Ömer, Yusuf, Eymen, Miraç ve Hamza oldu. Türkiye'nin ikinci büyük şehri olan Ankara'da 2016 yılında doğan kız bebeklerde ilk beş isim sırasıyla Zeynep, Elif, Defne, Miray ve Hiranur oldu. Erkek bebeklerde ise ilk beş isim sırasıyla; Eymen, Yusuf, Ömer, Çınar ve Miraç oldu.

ÖMER HALİS İSMİ…

Öte yandan Malatya’da en çok tercih edilen isimlerle ilgili herhangi bir bilgi edinilemezken, özellik Ömer Halis gibi isimlerin geçtiğimiz yıl çok tercih edildiği belirtiliyor. Malatya’da geçtiğimiz yıllarda en çok kullanılan isimler erkeklerde Yusuf, Mehmet, Ahmet şeklindeyken, kızlarda ise Zeynep, Ayşe, Fatma, emine şeklindeydi.

SELAHATTİN BAYRAK