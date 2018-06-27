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En çok kaza temmuzda oluyor

Seçimlerin sona ermesi ile birlikte tatile çıkacak olanların trafikte dikkatli olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tatile veya memleketine gitmek için 24 Haziran seçimlerini bekleyen vatandaşlarımız yollarda çok dikkatli olmalı. Şehirlerarası karayollarında yoğun bir trafik olacaktır. Vatandaşların tatili zehir olmaması için yollarda dinlenerek ve yüksek hız yapmadan yolculuk yapmalı” dedi.

En çok kaza temmuzda oluyor

Seçimlerin sona ermesi ile birlikte tatile çıkacak olanların trafikte dikkatli olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tatile veya memleketine gitmek için 24 Haziran seçimlerini bekleyen vatandaşlarımız yollarda çok dikkatli olmalı. Şehirlerarası karayollarında yoğun bir trafik olacaktır. Vatandaşların tatili zehir olmaması için yollarda dinlenerek ve yüksek hız yapmadan yolculuk yapmalı” dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:18
En çok kaza temmuzda oluyor

En çok kazanın Temmuz ayında yaşanması nedeniyle seçimden sonra tatile çıkacak vatandaşların trafikte hız yapmaması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaz aylarının başlaması ile tatile, memleketine veya ülke turuna gideceklerin sayısı artıyor. Bu da en çok karayollarında yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Her yıl en çok kaza temmuz ayında yaşanıyor. Öyle ki 2016 yılında 19 bin 857 kaza ve 916 ölü sayısı ile, 2017’de 40 bin 465 kaza ve 429 ölü sayısı ile en çok kaza Temmuz ayında meydana geldi. Yani son 2 yılda Temmuz aylarında kaza sayısı neredeyse 2 katına çıkarken ölü sayısı yarıya düştü. 24 Haziran seçimlerinden sonra tatile çıkacak olan herkes trafik kazalarına sebep vermemek için kurallara harfiyen uymalıdır. Çünkü trafik kazalarının yaşanmasının birinci ve en önemli nedeni aracın hızını trafiğe göre ayarlayamamaktan meydana geliyor. Otobanda çok yavaş gitmek, şehir içinde çok hızlı gitmek gibi nedenler yüzünden maalesef birçok vatandaşımızın tatili zehir oluyor. Sevdiklerimizi düşünerek, kavşaklarda yol önceliklerine dikkat ederek, trafik ışıklarına uyarak ve mutlaka emniyet kemeri takarak yolculuk yapılmalı. Uzun süren yolculuklarda sık sık mola verilmeli” şeklinde konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 27.06.2018 10:26
Anahtar Kelimeler:
TATİLBendevi PalandökenKaza
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