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Elektrikli Araca Talep Artıyor

2017 yılında dünya genelindeki verilere bakıldığında elektrikli araç sayısı geçen yıla oranla yüzde 55 artış gösterirken, toplam araç sayısının 3 milyonun üzerine çıktığı tespit edildi.

Elektrikli Araca Talep Artıyor

2017 yılında dünya genelindeki verilere bakıldığında elektrikli araç sayısı geçen yıla oranla yüzde 55 artış gösterirken, toplam araç sayısının 3 milyonun üzerine çıktığı tespit edildi.

05 Haziran 2018 Salı 11:34
Elektrikli Araca Talep Artıyor

2017 yılındaki elektrikli araç sayısı 2016 yılına oranla yüzde 55 artış gösterdi. Böylelikle, 2017 yılında elektrikli ve plug-in hibrid araç kullanımının 3 milyon 109 bin 50 olduğu saptandı. Bu rakamın 2016 yılında ise 2 milyon civarında seyrettiği belirlendi.

EN ÇOK SATIŞ ÇİN’DE

2017 yılında Çin’de 600 bin civarında elektrikli araç satışının gerçekleştiği açıklanırken, geçen yıl elektrikli araç sayısının bu kadar çok artmasında Çin’in çük büyük rolü olduğu görüldü. Avrupa’daki en büyük payın, elektrikli araç oranı yüzde 39olan Norveç’e ait olduğu belirlendi. Norveç’i yüzde 12 ile İzlanda takip ederken, listenin ilk beşinde yer alan diğer ülkeler İsveç, Çin ve Almanya olarak kayıtlara geçti.

BÜLTEN

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MalatyaElektrikli AraçTalep
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