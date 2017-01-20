20 Ocak 2017 Cuma

Elektrik kesintileri mahalleliyi bezdirdi

Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesinde yaşanan elektrik kesintileri mahalleliyi bezdirdi.

20 Ocak 2017 Cuma 19:17
Elektrik kesintileri mahalleliyi bezdirdi
Özalper mahallesi Sarıtaş sokakta ikamet eden mahalle sakinleri 2 yıldır mağdur olduklarını belirterek Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'tan yardım istedi. Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Celal Artan," Mahallemizde altyapı çalışmaları 2 yıl önce tamamlandı ama bizim sokakta bir çalışma yapılmadı. Belediye sokaktaki altyapı çalışmalarını tamamlamadığı için TEDAŞ sokağımızda çalışma yapamıyor. Sokağımıza 1976 yılında kurulan direkler ile elektrik veriliyor. Bu durum da sık sık elektrik kesintilerine neden oluyor. Belediye gidiyoruz, TEDAŞ'A , TEDAŞ'A gidiyoruz belediyeye gönderiyorlar, bir türlü sonuç alamadık.Evlerimizdeki beyaz eşyalarımızdan hayır kalmadı" diyerek yetkililerden yardım istedi.
İHA
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