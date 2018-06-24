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Elektrik akımına kapılan işçi Malatya'ya sevk edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik arızasını gidermeye çalışan işçi, yüksek voltajlı akıma kapılarak ağır yaralandı. 

Elektrik akımına kapılan işçi Malatya'ya sevk edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik arızasını gidermeye çalışan işçi, yüksek voltajlı akıma kapılarak ağır yaralandı. 

24 Haziran 2018 Pazar 12:56
Elektrik akımına kapılan işçi Malatya'ya sevk edildi

Olay ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede oluşan arızayı gidermek amacıyla, elektriğin kesik olduğu yüksek gerilim hattı direğine çıkan arıza ekibinden Abdulkadir Tekçi, arızayı gidermeye çalıştığı sırada, bilinmeyen bir nedenden elektrik akımına kapıldı. Vücudunda yanıklar oluşan ve çıktığı direkte mahsur kalan Tekçi, arkadaşlarının yardımıyla direkten indirilerek, olay yerine 112 acil yardım ekibi çağrıldı. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücudunda büyük yanıklar oluşan Tekçi, daha sonra tedavisi yapılmak üzere Malatya’ya sevk edildi. Olayla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaşanlıurfaYaralı
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