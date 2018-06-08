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Düşen yıldırım yangına neden oldu...

Malatya’da yıldırımın düşmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında, büyükbaş hayvanlar yanmaktan son anda kurtuldu. 

Düşen yıldırım yangına neden oldu...

Malatya’da yıldırımın düşmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında, büyükbaş hayvanlar yanmaktan son anda kurtuldu. 

08 Haziran 2018 Cuma 10:10
Düşen yıldırım yangına neden oldu...

Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre yıldırım düşmesi sonucu atık geri dönüşüm alanında yangın başladı. Alevlerin kısa sürede alandaki atıklara sıçramasıyla yangın gittikçe büyüdü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri geldi ve alevlere müdahale etti. 
Yangının bölgede bulunan bir ahıra da sıçraması ile kısa süreli panik yaşanırken, itfaiye ekiplerinin de yardımı ile içeride bulunan 10’un üzerinde büyükbaş hayvan yanmaktan son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınırken, olayda maddi hasar meydana geldi. 

Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği yangında can kaybının yaşanmaması sevindirirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYıldırım DüşmesiHayvanYangın
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