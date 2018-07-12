Dondurma porsiyonlarına dikkat!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, yaz aylarında en çok tüketilen dondurmanın besin değeri yüksek bir tatlı olduğunu söyledi.

Dondurmanın bileşiminin, tüketici alışkanlıkları ve bölgelere göre farklılık gösterdiğini belirten Özden Örkçü, “İyi bir dondurma içeriğinde; yüzde 12 yağ, yüzde 11 yağsız kuru madde, yüzde 15 şeker, yüzde 0,3 stabilizatör ve emülgatör, yüzde 38,3 toplam kuru madde içermelidir. Dondurmanın yapım aşamasında; süt, sütün yağsız kuru maddesi, şeker, glikoz şurubu gibi tatlılık verici maddeler, stabilizatör, emülgatör, bitkisel yağ/margarin ve/veya süt yağı,çeşidine göre çikolata, kakao, meyve, fındık/fıstık/badem, karamel gibi besinler, salep, doğal ve doğala özdeş aromalar kullanılmaktadır” dedi.

DONDURMA, BESİN DEĞERİ YÜKSEK BİR TATLIDIR

Dondurmanın diğer tatlılarla karşılaştırıldığında daha besleyici olduğunu ifade eden Özden Örkçü, şunları söyledi:

“Dondurmanın içeriğinde protein, yağ ve karbonhidratın yanı sıra A, B, C, D, E vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller bulunur. Diğer tatlılarla karşılaştırıldığında daha besleyicidir. Dondurmanın kalori değeri, un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlılara göre çok daha düşüktür. Sade bir dondurma gereksiniminin yüzde 48’ini yağlardan karşılar.

1 KÜLAH DONDURMA 20 KALORİ

100 gram sütlü dondurma yaklaşık 190 kalori içerir. Normal bir külah ise yaklaşık 20 kaloridir. 100 gram sütlü dondurmada ortalama 148 mg kalsiyum, 115 mg fosfor, 63 mg sodyum, 181 mg potasyum, 0,1 mg demir, 440 IU A vitamini, 0.21 mg E vitamini, 0.21 mg B2 vitamini, kolesterol 44 mg, 0,1 mg niacin vardır.”

SOS VE FISTIĞA DİKKAT!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, “Üzerine karamel veya çikolata sos, krema, fındık ya da fıstık parçacıkları ekletmeniz masum görünen dondurmanızın kalorisini en az 75- 100 kalori artıracaktır” uyarısında bulundu.

PORSİYON KONTROLÜ ÖNEMLİ

Dondurma tüketiminde önemli olan noktanın porsiyon kontrolü olduğunu ifade eden Özden Örkçü, “Burada önemli olan porsiyon kontrolü yani, tüketilen besinlerin sıklığı ve miktarının ayarlanarak günlük diyete konulmasıdır” dedi.