Malatya İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

YALNIZCA, ŞU ÜÇ KİŞİ DİLENEBİLİR

“Bir gün Nebi (sav) ashabıyla sohbet ederken, ihtiyaç sahibi bir Medineli gelir ve ondan bir şeyler ister. ‘Evinde bir şeyin var mı?’ diye sorar Allah'ın Elçisi. Bir kısmını sergi olarak, bir kısmını da elbise olarak kullandıkları bir örtü ve bir de su tasından başka bir şeyleri olmadığını söyler fakir sahabe Rahmet Elçisi'nden maddi bir yardım beklerken, sıkıntısını kökünden halletmeyi hedefleyen bir öneriyle karşılaşır. Medineli zat evine gidip bu örtüyü ve tası getirecek, Allah Resulü de onları müzayedeye çıkaracaktır. Orada bulunan diğer sahabiler de çözüme ortak olacak ve böylece ortak sorumluluk bilinci gelişecektir. Peygamber Efendimizin (sav) niyetini anlayan ashabın katkısıyla bu iki parça eşya müzayede neticesinde iki dirheme satıldı. Gelen şahıs, Peygamberimizin (sav) talimatı üzerine bir dirhemle ailesine yiyecek bir şeyler, diğeriyle de küçük bir balta satın alacak ve bu balta onun ekmek teknesi olacaktı. Onunla dağdan bayırdan topladığı odunları satacak, geçimini bu şekilde sağlayacaktı. Öyle de oldu. On beş gün içinde on dirhem kazandı, ailesine yiyecek ve giyecek aldı. Resulullah (sav), tavsiyesine uyarak ailesinin ekmek parasını kazanmayı başaran bu gayretli sahabiye sonunda şu evrensel mesajı verdi: ‘Böylesi senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesi ile gelmenden daha hayırlıdır. Yalnızca, şu üç kişi dilenebilir: Çok fakirlik çeken, ağır bir borç altında bulunan ve kan bedelinin altında ezilen.’(D1641 Ebu Davud, Zekat,26; İM2198 ibn Mace, Ticaret, 25.)

VEREN EL DAHA HAYIRLIDIR

Başkalarına el açmanın veya dilenmenin insan onurunu zedeleyen bir davranış biçimi olduğu muhakkaktır. Ancak şartlar zorunlu kıldığında bu yolun kaçınılmaz olabildiği de aşikardır. İçinde yaşadığı toplumun olumlu olumsuz tüm koşullarına tanık olan Peygamberimiz (sav), dilenmeyi tasvip etmemekle birlikte, onun toplumsal bir olgu olduğunu kabul etmiştir. O (sav), ‘Üstteki (veren) el, alttaki (alan) elden daha hayırlıdır. Sen, (vermeye) geçimini sağladığın ailenden başla! ‘( Bl427 Buharı, Zekat, 18; M2386 Müslim, Zekat, 95.) buyurarak gerek alan gerekse veren el durumundakilere yönelik mesajlar vermiştir. Buna göre Allah Resulü maddi imkanı yerinde olanları infak etmeye teşvik ederken bunu ‘üstteki el’ olarak nitelemiştir. ‘Alttaki el’ ise isteyen el olarak anlaşılmıştır. Rivayette her iki tarafın da hayırlı olduğunun belirtilmesi dikkat çekicidir. Yoksulların zenginlerin malına ihtiyacı olduğu kadar, zenginlerin de mallarından bir kısmını vermek için fakirlere muhtaç olduğu bir gerçektir. Resülullah (sav) mecbur kaldığı için istemek zorunda kalan kişilerin de hayırlı olduğunu söyleyerek onların onurlarının kırılmasını engellemiştir. Resülullah'a (sav) biat etmiş Medineli hanım sahabilerden Ümmü Büceyd (ra), kapısına dayanıp bir şeyler isteyen yoksul kimselere verecek bir şey bulamadığı zaman ne yapması gerektiğini Allah'ın Elçisi'ne sorar. Hz. Nebi'nin verdiği cevap yoksulu doyurmaktan ziyade onun onurunu korumayı hedefler gibidir: ‘Yanmış bir paçadan başka verecek hiçbir şey bulamasan bile onu eline ver.’ (T665 Tirmizî, Zekât, 29, D1667 Ebû Dâvûd, Zekât, 33) At üzerinde dahi gelse, isteyenin belli bir hakkı olduğunu ifade eden bir diğer nebevi tavsiye de (D1665 Ebû Dâvûd, Zekât, 33) aslında bu hususu teyit etmektedir. Oruçlu olduğu bir gün iftarda yemeyi düşündüğü somun ekmeğini kapısına gelen dilenciye vermekten çekinmeyen Hz. Aişe validemizin (MU1848 Muvatta’, Sadaka, 1.) tavrı da aslında aynı kaygının neticesidir. Dilencinin, olumsuz karşılık aldığı vakit içine düşeceği zillet, yaşayacağı onur kırıklığı düşünülecek olursa bu durum daha iyi takdir edilecektir.

‘İsteyeni azarlama!’ (Duhâ, 93/10.) ayeti ile istemek durumunda kalanlara nasıl davranılması gerektiği de hatırlatılmıştır. Yüce Kitabımızda, ihtiyacından dolayı isteyen yoksulların, zenginlerin mallarında belli bir hakkı olduğu bildirilmekte, (Zâriyât, 51/19) bu nedenle zenginlere, fakirlere yardım etmelerini gerektiren birtakım sosyal ve mali sorumluluklar yüklenmektedir. Zengin Müslümanlara zekat farz kılınmış ve fakirler zekat verilecek kimseler arasında zikredilmiştir. (Tevbe, 9/60.)Özellikle yakın akrabaları gözetmek zenginlere ait bir yükümlülük olarak kabul edilmiştir. (İsrâ, 17/26.) Aynca Kur'an-ı Kerim'de ihtiyacından dolayı isteyene maddi yardımda bulunmanın iyi bir müminin başlıca dini ve ahlaki niteliklerinden olduğu, mükafatının ise kat kat verileceği vurgulanmıştır. (Bakara, 2/177, Hadîd, 57/18). Tüm bunlardan, zengin olduğu halde dilenen, belki de bu sayede zengin olan ve istemeyi alışkanlık haline getirenlere yönelik bir pay çıkarılmamalıdır. Çünkü Resül-i Ekrem (sav), ‘Sizden birinizin urganı alıp (dağa giderek) bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.’(B2373 Buhârî, Müsâkât, 13, M2402 Müslim, Zekât, 107) buyurmuştur. Nitekim yine Peygamber Efendimizin (sav) ifadesiyle, ‘Kesinlikle hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah'ın Peygamberi Davud (as) da kendi elinin emeğini yiyordu.’(B2072 Buhârî, Büyû’, 15.)

“KOR ATEŞ DİLENİR”

Hz. Peygamber (sav) dilenerek insanların üzerinden geçim sağlamayı asla tasvip etmemiştir. Tam aksine o, ‘Servetini artırmak için dilenen, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.’ (M2399 Müslim, Zekât,105, HM7163 İbn Hanbel, II, 230) sözüyle muhtaç olmadığı halde, sırf mal varlığını artırmak amacıyla dilenenlere yönelik çok ağır ifadeler kullanmış, bu tip insanların aslında mal değil ahirette tadacakları azap için kor ateş topladıklarını belirtmiştir. Yüzsüzlük yapıp istemeyi alışkanlık haline getirenlerin hali de Resülullah (sav) tarafından tasvir edilmiştir. ‘İnsanlardan dilenip duran kişi, sonunda kıyamet gününde (Allah'ın huzuruna) yüzünde bir parça bile et kalmamış vaziyette gelir.’(B1474 Buhârî, Zekât, 52, . M2396 Müslim, Zekât, 103) sözüyle Hz. Peygamber (sav), dilenenlerin kıyamet günü düşecekleri acıklı hali anlatmıştır. Hadiste tasvir edilen durum zahiri anlamda değerlendirildiği gibi, böyle bir kimsenin kıyamet günü Allah'ın (cc) huzuruna çıkacak yüzünün olmayacağı, zelil bir şekilde huzura çıkacağı şeklinde de anlaşılmıştır.(ŞN7/130 Nevevî, Şerh ale’l-Müslim, VII, 130.) Ashabın, geçimini çalışarak sağladığı o dönemde, (B2071 Buhârî, Büyû’, 15.) Hz. Peygamber’in (sav), evinde sadece bir örtü ile su kabından başka hiçbir şeyi olmayan kişinin bile dilenmesini hoş karşılamaması (D1641 Ebû Dâvûd, Zekât, 26) son derece anlamlıdır. Ayrıca burada dikkate değer husus, Rahmet Peygamberi'nin (sav), yiyecek bir şeyler isteyen kişiye aş değil iş bulmasıdır. Meşhur deyimle, ona balık vermek yerine balık tutmayı öğretmesidir. Ne var ki o, her ihtiyaç bildirene de bu şekilde karşılık vermemiştir. Yukarıda değinildiği üzere o, bir taraftan isteyenlerin boş çevrilmemesini öğütlerken, diğer taraftan bunu alışkanlık haline getirenleri şiddetle kınamıştır.

MALA KAVUŞANA KADAR İSTEMESİ HELALDİR

Geçici de olsa, evlerinde yiyecek bir şeyleri kalmayanlar veya ağır bir borç altında bulunanlar yaşadıkları sıkıntıyı doğrudan Allah Resülü'ne (sav) iletiyorlardı. Zira o, aynı zamanda devletin de başında bulunduğu için zekat fonu onun elindeydi ve dağıtımını da kendisi yapıyordu. Bu durumun farkında olan ihtiyaç sahipleri, çözümün kaynağını da biliyorlardı. Böyle bir sıkıntıyla Resülullah'ın (sav) (sav) kapısına gelenlerden birisi de Basralı sahabi Kabisa b. Muharik idi. Kabisa kefil olmuş, önemli miktarda bir borcu üstlenmiş ancak ödemede zorlanınca Allah Resülü'ne (sav) gitmişti. Ancak o sırada zekat fonunda bir şeyler olmadığı için Resülullah (sav) ona zekat gelinceye kadar beklemesini söyledi. Ardından da bu vesileyle (ihtiyaç arzında bulunacak olan herkese) şu uyarıyı yaptı: ‘Ey Kabısa! İstemek/dilenmek ancak üç grup insan için helaldir: (Birincisi) Kefil olup (veya ara bulmak için diyet verip) borçlanan kimsedir ki bu parayı elde edene kadar istemesi helaldir. Borcu kapatılınca artık isteyemez. (İkincisi) Başına bir musibet gelen ve bir malını kaybeden kimsedir ki hayatını sürdürebilecek kadar para bulana dek istemesi helaldir. (Üçüncüsü) Fakir kalan ve fakirliği komşularından üç güvenilir kişi tarafından doğrulanan kimsedir ki onun da hayatını sürdürebilecek miktarda mala kavuşana kadar istemesi helaldir. Bu üç grup insandan başkasının istemesi/dilenmesi haramdır ey Kabisa. Bu şekilde elde edilen malın sahibinin yediği de haramdır.’ (M2404 Müslim, Zekât, 109, . D1640 Ebû Dâvûd, Zekât, 26)

“İSTEME KONUSUNDA ISRARCI OLMAYIN”

Hz. Ömer dönemine ait bir olay, başkalarından isteme konusundaki nebevi sınırın uygulanmasına dair tipik bir örnek teşkil etmektedir. Hz. Ömer'in hilafet yıllandır. Sık sık yaptığı gibi yine bir gün Medine sokaklarını dolaşırken genç bir kadın yolunu keser. Kocasının öldüğünü, ne ekilecek tarlası ne de sağılacak bir hayvanının bulunduğunu söyleyen bu yetim anası, Hufaf b. İma' el-GıfarI'nin kızıdır. Babası Hudeybiye de Allah Resulü ile beraber bulunmuştur. Müslümanların zor zamanlarından birinde bu genç kadının dedesi İma' Hz. Peygamber'e (sav) yüz koyun, iki sağımlık, bir de kesimlik deve hediye etmiş, bunları da oğlu Hufaf'la göndermişti. Resulullah (sav) da bu koyunları ashabı arasında paylaştırmış ve hayır duada bulunmuştu. (VM2/577 Vâkıdî, Meğâzî, II, 577.) İşte bu gönlü bol zatın torunu, halifeye, evinde yetimlerine yedirecek bir şey kalmadığını söylüyordu. Mehmet Akif'in ifadesiyle Dicle kenarında bir kurdun kaptığı koyuna karşı bile sorumluluk hisseden Hz. Ömer, hemen bir deveye iki sepet dolusu buğdayın yanı sıra yiyecek ve giyecek yükletti. Sonra da kadına, ‘Bununla geçimini sağla. Allah size bir hayır nasip edene kadar bunlar tükenmeyecektir.’ dedi. (B4160 Buhârî, Meğâzî, 36.) Kuşkusuz Peygamber Efendimizi (sav), dilenmenin çok çirkin bir davranış biçimi olduğu konusunda uyarılar yapmaya zorlayan birtakım nedenler vardı. Özellikle Mekke'nin fethinden sonra gerek ganimetlerle gerekse de zekat gelirlerinin artmasıyla devlet hazinesi dolup taşmıştı. Kur'an'ın zekat gelirlerinden yararlanacaklar arasında kendilerine özel bir yer vermesi (Tevbe, 9/60.) nedeniyle yeni Müslüman olan ve ‘müellefe-i kulub’ diye adlandırılan bazı kişiler Resulullah'tan gereğinden fazla hak talebinde bulunuyorlardı. Hatta Hz. Peygamber (sav), ‘İsteme konusunda ısrarcı olmayın. Vallahi, sizden biriniz benden bir şey ister de bu isteği sayesinde bu durumdan hoşlanmadığım halde benden bir şey alırsa, ona verdiğimin bereketini görmez.’ (M2390 Müslim, Zekât, 99.) ikazında bulunmuştu. (Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslam adlı eserden alınmıştır.)”

busabahmalatya.com