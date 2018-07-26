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Çocuğunuz parmaklarını emiyorsa dikkat!

Çocuklarda parmak emme alışkanlığı ile sık sık karşılaşılabilmektedir. İlk zamanlar normal görülen bu davranış ileri yaşlarda da devam ederse çocuğunuzun çene ve diş yapısında ciddi sorunlar meydana getirebilir.

Çocuğunuz parmaklarını emiyorsa dikkat!

Çocuklarda parmak emme alışkanlığı ile sık sık karşılaşılabilmektedir. İlk zamanlar normal görülen bu davranış ileri yaşlarda da devam ederse çocuğunuzun çene ve diş yapısında ciddi sorunlar meydana getirebilir.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:25
Çocuğunuz parmaklarını emiyorsa dikkat!

“Parmak emme alışkanlığı uzun süre devam ettiğinde açık kapanış dediğimiz, üst ön dişlerin alt ön dişleri yeterince örtmediği durum ortaya çıkmaktadır. Üst ön dişler daha önde, alt çene ise normalden daha geride konumlanır. Üst çenede daralma ve buna bağlı olarak dişlerde çapraşıklıklar meydana gelir. Ayrıca, parmakta da şekil bozuklukları görülür’’ diyen Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur Eğlenen, aileleri bilgilendirdi.

Dr. Eğlenen, “Parmak emen çocuklara bu alışkanlığın bir an önce bıraktırılması gerekir. Bu alışkanlığa sahip çocukların erken dönemde bir ortodonti uzmanına götürülmeleri gerekir. Ortodonti uzmanı tarafından yapılan sabit veya hareketli ağız içi aygıtlarla alışkanlığın önüne geçilir ve tedavi sağlanır, ancak duygusal ihtiyaçlar da parmak emme gibi alışkanlıklara neden olabildiği için, aynı zamanda bir psikolog veya pedagog desteği almak da uygun olabilir. Alışkanlıklara bağlı çene bozukluklarında en önemli nokta; sorunun erken tanı ve tedavisidir. Aksi takdirde daha ileri yaşlarda, daha uzun süren ve daha maliyetli tedavilere ihtiyaç duyulacaktır” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 26.07.2018 11:36
Anahtar Kelimeler:
çocuk
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