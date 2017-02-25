TÜİK, ikamet edilen ilçeye göre nüfusa kayıtlı olan il bazında Çerkezköy’de ki istatistiği açıkladı. Yapılan araştırma neticesinde Çerkezköy’de 799 Adanalı, bin 015 Adıyamanlı, 540 Afyonkarahisarlı, 2 bin 834 Ağrılı, bin 457 Aksaraylı, bin 768 Amasyalı, 603 Ankaralı, 105 Antalyalı, bin 833 Ardahanlı, 539 Artvinli, 266 Aydınlı, 748 Balıkesirli, bin 256 Bartınlı, 748 Batmanlı, 341 Bayburtlu, 225 Bilecikli, 137 Bingöllü, 973 Bitlisli, 182 Bolulu, 46 Burdurlu, 441 Bursalı, bin 591 Çanakkaleli, 372 Çankırılı, 845 Çorumlu, 157 Denizlili, bin 202 Diyarbakırlı, 254 Düzceli, 8 bin 881 Edirneli, 522 Elazığlı, bin 445 Erzincanlı, 12 bin 535 Erzurumlu, 342 Eskişehirli, 384 Gaziantepli, bin 278 Giresunlu, 779 Gümüşhaneli, 718 Hakkarili, 605 Hataylı, 863 Iğdırlı, 223 Ispartalı, 5 bin 508 İstanbullu, 383 İzmirli, bin 273 Kahramanmaraşlı, 650 Karabüklü, 153 Karamanlı, 4 bin 651 Karslı, bin 485 Kastamonulu, 696 Kayserili, 145 Kilisli, 982 Kırıkkaleli, 5 bin 453 Kırklarelili, 252 Kırşehirli, 329 Kocaelili, bin 137’li Konyalı, 230 Kütahyalı, bin 945 Malatyalı, 402 Manisalı, 447 Mardinli, 460 Mersinli, 62 Muğlalı, 3 bin 200 Muşlu, 442 Nevşehirli, 904 Niğdeli, 6 bin 145 Ordulu, 502 Osmaniyeli, 386 Rizeli, 967 Sakaryalı, 7 bin 394 Samsunlu, 618 Şanlıurfalı, 977 Siirtli, 1064 Sinoplu, 71 Şırnaklı, 3 bin 538 Sivaslı, 20 bin 384 Tekirdağlı, 9 bin 432 Tokatlı, bin 241 Trabzonlu, 538 Tuncelili, 99 Uşaklı, 8 bin 83 Vanlı, 46 Yalovalı, bin 654 Yozgatlı, bin 653’de Zonguldaklı ikamet ediyor. Yapılan istatistik çalışması neticesinde 146 bin nüfusa sahip Çerkezköy’de en çok Tekirdağ nüfusuna ve Erzurum nüfusuna kayıtlı vatandaşların yoğunluğu dikkat çekerken, en az Burdurlu vatandaşların yaşadığı dikkat çekiyor. Öte yandan İstatistiklerde dikkat çeken bir ayrıntı ise 81 ilden de Çerkezköy’de yaşayan vatandaşların var olması.

HABER MERKEZİ