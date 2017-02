Türkiye’de her evin, her sofranın, her keyfin başrolünü üstlenen en önemli içeceklerden biri olan çay, tüketimi hakkında yapılan bir araştırma sonucuna göre bizi İngiltere ve İrlanda’yı geride bırakacak şekilde birinciliğe oturttu. En çok çay tüketen ülkeler arasında birinci sırada yer almamızla ilgili olarak çay ocağı işleten esnaflar bazı değerlendirmelerde bulundu.

BOŞTA OLAN ÇAY İÇİYOR

Onur Karver isimli çay ocağı esnafı, Türkiye’de çok fazla çay tüketilmesinin öncelikli sebebini işsizlik oranının yüksekliğine bağladığını belirtti. Onur Karver, “İşsizlik oranı çok olduğu için genellikle insanlar çay içmeye geliyorlar boşluktan. Boşta olan, emekli olan insanlar geliyor buraya genellikle örneğin. Maliyeti de ucuz bir şey sonuçta, tabii pahalı satan yerler de var ama insanlar oralara gidemiyor haliyle. Ben bu kadar tüketilmesini işsizlik ve boş vakte bağlıyorum” şeklinde konuştu.

ÇAY, AYRAN GİBİ MİLLİ BİR İÇECEKTİR

Bir başka çay ocağı esnafı Hasan Kadirli, çayın Türkiye’de ayran gibi milli bir içecek olduğunu söyleyerek, “Sonuç beni pek şaşırtmadı açıkçası. Sabah-akşam içtiğimiz bir şey, çay demlenmeyen bir ev var mı Türkiye’de? Bir de bizim gibi çay ocaklarında çok içiliyor malumunuz. Genci-yaşlısı gelir, oturur muhabbet ederken kaç bardak içerler. Vakti olanlar geliyor tabii daha çok buraya, işsizlik de önemli bir etken bunda. Adam evde oturacağına geliyor burada çayını söylüyor, bir yandan gazeteden iş bakıyor, sohbet ediyor insanlarla. Hem çay içiyor hem sosyalleşiyorlar bir nevi, onlar için de iyi bir bahane oluyor bu” ifadelerini kullandı.

ÇAYSIZ OLMAZ

Yeni açılan kafe tarzı işletmelerde çayın pahalı servis edildiğini dile getiren bir diğer çay ocağı işletmecisi Dilaver Güneş, “Bardağı farklı, masası daha değişik diye bildiğimiz çay iki-üç katı pahalıya satılıyor. Doğru bir şey değil. Sonuçlar çok yerinde, biz sudan daha çok içiyoruz çayı, birinci çıkmamız normal. Ben burada çay satıyorum, yine eve gidince de demletiyorum bir demlik, çaysız olur mu? Şişkinliği alır, hazımsızlığı alır, yaz sıcağında harareti alır. Faydalı, ucuz, herkes demleyip içebilir çayı. Burada, çay ocaklarında da içebilirler, fiyatlar fahiş değil” dedi.

SELAHATTİN BAYRAK