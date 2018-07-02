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Çatlaklar olduğu zaman sular kesiliyor

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ü ziyaret etti. Yazıhan'ın içme suyu ve kanalizasyon konusunun istişare edildiği ziyarette konuşan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Yazıhan Karasu grubunda patlaklar- çatlaklar olduğu zaman yaklaşık 17 birimde su kesiliyor. Bu sıkıntıları yaşamamak adına Boztepe barajından bir paket arıtma ile Yazıhan nüfusunun yarısına verilebilecek bir içme suyu temini konusunda müracaatımız var” ifadelerine yer verdi.

Çatlaklar olduğu zaman sular kesiliyor

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ü ziyaret etti. Yazıhan'ın içme suyu ve kanalizasyon konusunun istişare edildiği ziyarette konuşan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Yazıhan Karasu grubunda patlaklar- çatlaklar olduğu zaman yaklaşık 17 birimde su kesiliyor. Bu sıkıntıları yaşamamak adına Boztepe barajından bir paket arıtma ile Yazıhan nüfusunun yarısına verilebilecek bir içme suyu temini konusunda müracaatımız var” ifadelerine yer verdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:50
Çatlaklar olduğu zaman sular kesiliyor

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Ertan Bey Malatya’nın ve bizlerin yakinen bildiğimiz, bürokratik ve diğer konularda başarılı çalışmalarından dolayı yakinen tanıdığımız bir arkadaşımız. Kendisinin MASKİ Genel Müdürlüğü’ne gelmesi bizi ziyadesiyle sevindirdi. İnşallah MASKİ Genel Müdürlüğü döneminde ilçemizdeki ve Malatya’mızın diğer ilçelerindeki problemleri hep beraber çözüme kavuşturacağız. Biz Yazıhan’da içme suyu ve kanalizasyonla ilgili eksiklerimizi ve projelerimizi ileteceğiz kendilerine. Yazıhan Karasu grubunda patlaklar- çatlaklar olduğu zaman yaklaşık 17 birimde su kesiliyor. Bu sıkıntıları yaşamamak adına Boztepe barajından bir paket arıtma ile Yazıhan nüfusunun yarısına verilebilecek bir içme suyu temini konusunda müracaatımız var. MASKİ daha öce kısmi de olsa bir çalışmalar yaptı. DSİ ile görüştük. İnşallah bu projemizi de sayın Genel müdürümüz döneminde hayata geçiririz. Yazıhan’ının içme suyu ve kanalizasyonu ile ilgili hep beraber çözeriz diye umut ediyorum.Genel Müdürü ve ekibine de güveniyorum. Yeni döneminde başarılı çalışmalar sergileyeceklerine inanıyorum” sözlerine yer verdi.

YAZIHAN'A 12 MİLYON TL'LİK YATIRIM

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu da, “Genel Müdür yardımcılarımız ve ilgili daire başkanlarımızla birlikte Yazıhan ilçemizi ve Belediyemizi Nevzat Öztürk’ün şahsında ziyaret etmek için buradayız. Ziyaretimizin temel sebebi; su ve kanalizasyon ile ilgili yükümlülüklerimizi, projelerimizi yerinde görmek ve ilçe genelinde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında istişare etmektir. MASKİ son 3 yılı yatırım yılı olarak ilan eden ve çok büyük yatırımlar gerçekleştiren bir kurum. Bu zaman zarfında; Yazıhan İlçemizin genelinde maliyeti yaklaşık 12 milyon TL olan 128 kilometre içme suyu ve kanalizasyon altyapı yatırımını tamamladık. Bu kapsamda ilçe merkezinin kanalizasyon altyapısına 6 milyonluk 37 kilometrelik yatırım yaparak, merkezin kanalizasyon şebekesini tamamen yeniledik. Devam eden ve planladığımız çalışmalar ile birlikte ilçe genelinde yaklaşık 14 milyon TL maliyetinde 133 kilometre altyapı çalışması yapmış olacağız. MASKİ Yazıhan’ın sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptı ve yapmaya devam edeceğiz. Devam eden ve planladığımız yatırımlarımız var. Yazıhan İlçemiz 13.500 kişilik nüfusuyla Malatya’nın yakın ilçelerinden.  Boztepe Barajıyla birlikte özellikle tarımsal sulama anlamında önümüzdeki yıllarda da Malatya’nın tarımsal anlamada önemli bir merkezi olacak. Belediye Başkanımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
MASKİErtan MumcuNevzat Öztürk
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