Çamura saplanan yavru ceylanı kamyon şoförü kurtardı

Gölbaşı Erkenek arasında yapılan tünelin inşaatında çalışan kamyon şoförü Hüseyin Salman, şantiyeye giderken yol kenarında çamura saplanmış yavru bir ceylan gördü. Yavru ceylanı alarak Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyündeki evine götüren Hüseyin Salman, yavru ceylanı süt ile besledi. Ceylanı yıkayan ve üzerindeki keneleri ayıklayan Hüseyin Salman, ertesi gün yavru ceylanı Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim etti.

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yavru ceylanı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edeceği öğrenildi. busabahmalatya.com