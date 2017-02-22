Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Özdemir, 26 Yıldır Malatya’da hizmet ettiğini belirterek, “Allaha şükür yüzümüzün akıyla Malatya’daki görevimizi tamamladık. Bundan sonra da inşallah nasip olursa İstanbul’da görevimize devam edeceğiz. Sizin nezdinizde bütün Malatya halkına teşekkür ediyorum. Görev süremiz boyunca göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakadan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Malatya halkından haklarını helal etmelerini istiyorum. Sizlerde hakkınızı helal edin. Güzel bir şekilde gittiğimi hissediyorum.Çünkü bol dua aldığımı görüyorum, dualarla gidiyorum içim rahat” şeklinde konuştu.

SEVGİNİN TEMELİNDE BAŞARI VAR

Malatya’da yaptığı hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Ramazan Özdemir’e teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Özdemir’in Türkiye’nin sayılı hocalarından birisi olduğunu söyledi. İstanbul’daki yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çakır, “Görevinizi samimi bir şekilde yapmanızın yanı sıra Malatyalı olarak şehrin kimliğine sahip çıkmanız, sizde bir farklılık oluşturdu. Malatya kamuoyu sizleri çok iyi tanıyor. Görevinizi her zaman özverili, samimi ve gayretli bir şekilde yaptınız. Kadirşinas Malatya halkı yapılan iyilikleri gerçekten unutmuyor. Sizin bu kadar sevilmenizin temelinde; kişiliğiniz, mütevaziliğiniz, mesleğinizdeki başarınız yatmaktadır. Türkiye’nin sayılı hocalarından biri olmanız ve hemşerimiz olmanız bizim için bir gurur tablosu. Bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptınız, sosyal projelerin içerisinde de çok yoğun bir şekilde görev aldınız. İstanbul’a gitmenizi şehrimiz adına üzüntü ile karşılıyoruz ama İstanbul’da yaşayan çok sayıda hemşerimiz var onlar içinde herhalde büyük bir sevinç yaratacaktır. İnşallah bu güzel hizmetlerinizi Malatya’da olduğu gibi İstanbul’da da sürdürürsünüz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ziyaret anısına Prof. Dr. Ramazan Özdemir’e kayısı kristali hediye etti.

HABER MERKEZİ