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Bunlar Görüntü Kirliliği sebebi!

Nüfus artışıyla birlikte şehirleşmenin hız kazanması, sanayi bölgelerine sahip merkezlerde yoğunlaşan kalabalık insan toplulukları görünüm kirliliğinin başlıca sebeplerini oluşturmaktadır. Ortalığa bırakılan görüntüler ve molozlar, ilan, reklam, pano, afiş pankartlarının gelişi güzel şekilde etrafa asılması, yerleştirilmesi görüntü kirliliğine neden oluyor.

Bunlar Görüntü Kirliliği sebebi!

Nüfus artışıyla birlikte şehirleşmenin hız kazanması, sanayi bölgelerine sahip merkezlerde yoğunlaşan kalabalık insan toplulukları görünüm kirliliğinin başlıca sebeplerini oluşturmaktadır. Ortalığa bırakılan görüntüler ve molozlar, ilan, reklam, pano, afiş pankartlarının gelişi güzel şekilde etrafa asılması, yerleştirilmesi görüntü kirliliğine neden oluyor.

31 Mayıs 2018 Perşembe 13:46
Bunlar Görüntü Kirliliği sebebi!

Görüntü kirliliğine sebep olan bu nedenler bazı yerlerde insanların ölümlerine bile sebep olabiliyor. Fakat insanlarımız bu görüntülere ilgisiz kalmakta ve düzeltmek için hiçbir çaba harcamamaktadır.

Görüntü kirliliğine sebep olan nedenlerden bazıları şu şekilde:

Bez afişler: Her türlü katlanabilir veya sarılabilir malzemeden yapılan afiş, pankart ve posterlerin kent içinde asılması; Yollar, kaldırımlar üzerine bez afiş uygulaması ancak, bayramlar, festivaller, seçimler, spor kulüplerinin şampiyonlukları, özel gün ve haftalarda veya kampanyalar gibi kamu amaçlı, STK’ların duyuruları için yapılabilir.

Her türlü ticari amaçlı bez afiş ve posterlerin kamuya ait alana, elektrik direklerine, otobüs duraklarına, yollara, kaldırımlara, ağaçlara, trafolara, ortak kullanım alanlarına, kent mobilyaları üzerine yapıştırılması ve asılmasına izin verilemez.

Kağıt afişler: Büyük, orta, küçük hatta etiket büyüklüğünde hiçbir kağıt afiş, ilan ve duyuru şehrin hiçbir yerindeki kent mobilyaları, direkler, bina duvarları, telefon ve elektrik kutuları, trafolar v.b. kamu ve özel mallara yapıştırılmayacaktır.

İlan panoları: Yollar ve kaldırımlar üzerine bez-vinly afiş uygulaması yapılamaz ancak, kamu amaçlı duyurular için Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu’nun belirleyeceği özel alanlara bez afiş uygulaması yapılabilir.

El ilanları: Her türlü ama için hazırlanmış olan kağıt veya değişik maddelerden yapılan ve halka dağıtılması yolu ile duyuru sağlamayı amaçlayan el ilanlarının aşağıdaki hususlar uygulanacaktır: İlanları sadece; izin veren iş yeri veya binaların camekan veya pencerelerine veya belediyece bu amaçla yapılmış ilan panolarına asılabilir. İlanlar konut veya iş yerlerinin posta kutularına konulabilir. El ilanları çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde dağıtılmak zorundadır.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaGörüntü KirliliğiSebeplerşehirleşmeSanayi
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