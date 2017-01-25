25 Ocak 2017 Çarşamba

Bugün kar bekleniyor

Malatya’nın bugün akşam saatlerine doğru kara teslim olması bekleniyor. Karla karışık yağmur ve sert rüzgarın beklendiğini açıklayan Meteoroloji yetkilileri, özellikle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

25 Ocak 2017 Çarşamba 09:55
Bugün kar bekleniyor
  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, Malatya ve çevresinde kar yağışı bekleniyor. Bugün akşam saatlerinde beklenen yağışın, karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin edilirken, hem sürücülerin hem de vatandaşların dikkatli olunması istendi. Yağışla birlikte sıcaklığın eksi derecelerde seyredeceğini bildiren yetkililer, don tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

MERKEZDE VE İLÇELERDEKİ SICAKLIK DÜŞÜYOR

  Malatya’da hava sıcaklığı en yüksek 6 derece olurken, en düşük -3 derece dolaylarında seyredecek. İlçelerde ise en yüksek ve en düşük sıcaklıklar şu şekilde olacak:

““Akçadağ (4/-8), Arapgir (3/-3), Arguvan (2/-6), Battalgazi (6/-3), Darende (2/-8), Doğanşehir (2/-10), Doğanyol (5/-4), Hekimhan (1/-10), Kale (4/-4), Kuluncak (-1/-12), Pütürge (3/-3), Yazıhan (5/-6) ve Yeşilyurt (6/-3). (HABER:
TAHİR ÖZÇELİK
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