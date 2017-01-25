Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, Malatya ve çevresinde kar yağışı bekleniyor. Bugün akşam saatlerinde beklenen yağışın, karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin edilirken, hem sürücülerin hem de vatandaşların dikkatli olunması istendi. Yağışla birlikte sıcaklığın eksi derecelerde seyredeceğini bildiren yetkililer, don tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

MERKEZDE VE İLÇELERDEKİ SICAKLIK DÜŞÜYOR

Malatya’da hava sıcaklığı en yüksek 6 derece olurken, en düşük -3 derece dolaylarında seyredecek. İlçelerde ise en yüksek ve en düşük sıcaklıklar şu şekilde olacak:

““Akçadağ (4/-8), Arapgir (3/-3), Arguvan (2/-6), Battalgazi (6/-3), Darende (2/-8), Doğanşehir (2/-10), Doğanyol (5/-4), Hekimhan (1/-10), Kale (4/-4), Kuluncak (-1/-12), Pütürge (3/-3), Yazıhan (5/-6) ve Yeşilyurt (6/-3). (HABER:

TAHİR ÖZÇELİK