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Bu figür 40 bin yıl önce çizildi

Adıyaman-Çelikhan-Malatya karayolu güzergahında bulunan Palanlı Mağaralarında M.Ö. 40000 (40 bin) yılında Taş Devri insanları tarafından duvara kazınarak yapılan dağ keçisi figürü canlılığını koruyor.

Bu figür 40 bin yıl önce çizildi

Adıyaman-Çelikhan-Malatya karayolu güzergahında bulunan Palanlı Mağaralarında M.Ö. 40000 (40 bin) yılında Taş Devri insanları tarafından duvara kazınarak yapılan dağ keçisi figürü canlılığını koruyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:30
Bu figür 40 bin yıl önce çizildi

Taş Devri (Paleolithik Dönem) insanları tarafından kullanılan ve M.Ö. 40 bininci yıllara uzanan dönemde avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan halkın mağara duvarlarına çizdikleri dağ keçisi resimleri günümüze kadar geldi. Mağarada çizilen 3 adet keçi resminden 1 tanesi günümüze kadar tahrip olmadan ulaştı.

Adıyaman’ın 10 kilometre kuzeyinde Adıyaman-Çelikhan-Malatya karayolu güzergahında bulunan Palanlı Mağarası'nın duvarındaki dağ keçisi figürü, kazıma tekniği ile yapılmış. Arkeolojik SİT alanı olarak tescillenen mağara derin vadide bulunuyor. Paleololitik döneme ait olan mağara Türkiye’de bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor.

EN ESKİ YERLEŞİM ALANLARINDAN BİRİSİ

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, mağaranın dünyada bilinen en eski yerleşim alanlarından biri olduğunu belirterek, “Palanlı Mağarası Adıyaman’da bulunan tarihi değerlerimizin en önemlilerinden bir tanesidir. Bu güne kadar dünyada bilinen en eski yerleşim alanlarından birisidir. Palanlı Mağarası bilinen ilk insan döneminde bir yaşam alanı olarak kullanılmıştır. Bundan 40 bin yıl önce Paleololitik döneme ait olan bir yerleşim yeridir. Eskiden biliyorsunuz ilk insanlarda yazma olmadığı için mağaraların duvarlarına şekiller yapmak suretiyle haberleşme gerçekleştirilebilirdi. Özellikle avlanmalarda, bir keçi yakaladım, üç keçi yakaladım gibi, bu tür mesajları kendinden sonra gelecek olan insanlara vermek maksadıyla çizmişlerdir. Burada özellikle üç tane yaban keçisinin figürünün olduğunu görüyoruz. İşte muhtemelen kendinden sonra gelecek olan kişiye mesaj olarak bırakmış, ‘ben üç tane yaban keçisi avladım’ şeklinde bir mesaj diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Palanlı Mağaraları
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