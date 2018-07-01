Bu da minik sokak sanatçısı

Giderek artan ve artık Malatya’da yadırganmayan sokak sanatçıları, değişik enstrümanlarla kendilerini göstermeye devam ediyor. Cadde boylarının değişik yerlerinde görmeye alışık olduğumuz sokak sanatçılarına bir yenisi daha eklendi. Eline bir oyuncak davul alarak PTT karşısında yerini alan, çubuk ve tokmak yerine kullandığı 2 tahta parçasıyla profesyonel bir şekilde türkü söyleyen 7-8 yaşlarında bir çocuk yanındaki arkadaşıyla para kazanmaya çalışıyor.

BAZI VATANDAŞLAR KARŞI

Yarım yamalak Türkçesiyle Suriyeli olduğu anlaşılan ve söylediği “Ağlama yar ağlama anam, Mavi yazma bağlama, Mavi yazma tez solar anam, Yüreğimi dağlama” şarkısıyla bazı vatandaşların ilgi odağı olan çocuk, gelecekte büyük bir sanatçı olacağa benzerken, bu yaşta küçük bir çocuğun çalışmasına tepki gösteren bazı vatandaşlar ise bu çocukların çalışarak değil de okuyarak hayatını kurtarabilecekleri görüşündeler.

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