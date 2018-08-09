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BÖCEKLERİ ÖLDÜRMEYİN, UZAKLAŞTIRIN

Doğada vakit geçiren insanların böcek ısırıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Böcek ısırıkları bazen ölümcül olabilirken, uzmanlar bazı önerilerde bulunuyor.

BÖCEKLERİ ÖLDÜRMEYİN, UZAKLAŞTIRIN

Doğada vakit geçiren insanların böcek ısırıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Böcek ısırıkları bazen ölümcül olabilirken, uzmanlar bazı önerilerde bulunuyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:24
BÖCEKLERİ ÖLDÜRMEYİN, UZAKLAŞTIRIN

Doğada bizden başka canlılarında olduğunu unutuyoruz. Havaların sıcak olması sebebiyle vücudumuzun bazı açık yerlerinde böcekler tarafından ısırılma gibi çok ciddi reaksiyonlarla karşımıza gelebiliyor. Bunun için yaz aylarında piknik alanlarına giderken, denize giderken ve ormanlık alanları gibi yerlere giderken mutlaka hiç değilse de doğal yöntemlerle böcek koruyucuları kullanmamız gerekiyor.

TEHLİKELİ BİR SONUÇ DOĞURABİLİR

Genellikle ciltte kızarıklık ve kaşıntı hissi gibi belirtilerle kendini gösteren böcek ısırığı bazı hallerde oldukça tehlikeli bir sonuç doğurabiliyor. Uzmanlar, özellikle açık yeşil alanlarda pikniğe gidecek kişiler çantasında, böcek, sinek ve kenelerin yaklaşmasını önleyecek doğal yapısı olan, kimyasal içermeyen losyonları taşıyabileceklerini belirtiyorlar. Bunları açıkta kalan vücut kısımlarınıza sürerek, böceklerin sizden uzak durmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca alerjik reaksiyonu hafifletecek, kaşıntıya karşı krem ve losyonları da yanınızda bulundurmanız uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

DOKTORA DANIŞIN

Ancak bu tarz koruyucular kullanılırken mutlaka bir doktora danışılması öneriliyor. Bunların bazılarında cildi tahriş edici ve sürüldüğü yerden emildiği takdirde reaksiyon yapabilen bazı kimyasallar mevcut. Kullanılan maddelerin ciltten emilmemeli. Deriyi tahriş etmemeli.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BöcekSıcak Hava
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