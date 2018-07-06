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Böbrek taşı ağrısı yaşamamak için...

Yüksek hayvansal protein, tuz ve rafine şeker içeren gıdalar böbrek taşı oluşumuna davetiye çıkarıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi, “4 mm’den küçük taşlar böbrek ve idrar yollarından daha rahat atılabilirken, 6 mm’nin üzerindeki taşlara genellikle müdahale gerekiyor” dedi.

Böbrek taşı ağrısı yaşamamak için...

Yüksek hayvansal protein, tuz ve rafine şeker içeren gıdalar böbrek taşı oluşumuna davetiye çıkarıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi, “4 mm’den küçük taşlar böbrek ve idrar yollarından daha rahat atılabilirken, 6 mm’nin üzerindeki taşlara genellikle müdahale gerekiyor” dedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:28
Böbrek taşı ağrısı yaşamamak için...

Böbrek taşı konusunda açıklamalar yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi, “Özellikle yaz aylarında günlük 2,5 - 3 litre arasında sıvı tüketilmesi gerekiyor. En çok tüketilmesi gereken sıvının başında ‘su’ geliyor. Daha önce sık böbrek taşı düşürenler doğal limonata da tercih edebiliyor. Diyabet hastası olmayanlar tatlandırmak amaçlı çok az miktarda şeker kullanabilir. Limonda bulunan sitrat adlı madde doğal bir taş oluşumu engelleyicisi olarak görev yapıyor. Piyasada taş oluşumunun önlenmesi için sitrat içeren ilaçlar da bulunuyor. Doktor tarafından ilaç önerilmediği takdirde doğal limonataya ağırlık verilebilir. İdrar rengi ne kadar açıksa o kadar düşük konsantrasyonda mineral içeriyor ve bu mineraller idrar yollarında bir araya gelmeye fırsat bulmadan atılmış oluyor. Bu nedenle taş hastalarının idrar renklerini dikkatli takip etmeleri ve günün her saatinde aldıkları sıvıyı iyi ayarlamaları gerekiyor. Fazla miktarda hayvansal gıdalarla beslenme, idrarın asit yönüne kaymasını sağlıyor ve bu da idrarda kristal oluşumuna yol açıyor. Fazla miktarda tuz tüketilmesi ise böbreklere gelen sodyumun artmasını sağlıyor ve idrarla fazla miktarda kalsiyum atılımına sebep olarak taş oluşumunu artırıyor. Yine fruktoz içeren mısır şurubundan yapılmış şekerler düşük oranda magnezyum içeriyor. Magnezyumun gıdalarla düşük oranda alınması idrarla atılan kalsiyumun artışına sebep oluyor. Magnezyum özellikle yeşil yapraklı bitkilerin yapraklarında, fındık ve diğer tohumu yenen gıdalarda bolca bulunuyor” şeklinde konuştu.

Yaz aylarında yüksek hayvansal protein, tuz, oksalat ve rafine şeker içeren gıdalar taş oluşumuna davetiye çıkarıyor.

BU TAVSİYELERE DİKKAT!

Böbrek taşı sorunu yaşamamak için günlük 2,5-3 litre su tüketilmeli. Çay, kahve alkol gibi sıvı kaybettiren veya oksalat miktarı fazla olan içeceklerden uzak durulmalı. Bol limonlu, yeşil salata tüketilmeli. Hayvansal gıdalardan ve tuzdan uzak durulmalı. İdrar miktarının 24 saate 2,5 litre kadar olmasına dikkat edilmeli ve günün her saatine yayarak sıvı tüketilmeli.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Böbrek TaşıOrhan TanrıverdiTavsiye
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