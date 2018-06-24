BİR GARİP MAĞDURİYET

Seda Tufan, tehdit edilmesini, rüşvet teklifini ve yaşadığı sıkıntıları gazetemize anlattı. Tufan, “Ben Akçadağ Kaymakamlığına davet edildim. BİMER başvurusu yaptığım söylendi. BİMER beni aradı. Bende arayanlara BİMER’e başvuru yapmadığımı söyledim. Akçadağ’dan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü aradı, Akçadağ’a davet etti. Gittiğimde bana, ‘Sen kaymakamlık hakkında şikâyette bulunmuşsun’ denildi. Ben de ‘hayır bulunmadım’ dedim. ‘Akçadağ’a hiç gelmedim, Kaymakamlığa şikâyette bulunmadım’ dedim. Bana ne ile geçindiğimi sordular? Ben de Battalgazi Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan yardım alıyorum dedim. Dediler ki, ‘Senin haricinde iki kişi daha var. Yani senin dışında iki kişinin daha kimliği kullanılmış. Akçadağ nüfusuna kayıtlı sizin gibi fakat Battalgazi Sosyal Yardımlaşmadan yardım alıyorlar. Bu kesinlikle vakıfta çalışan personelden birisidir. Kime sorarlarsa sorsunlar bir bilgi vermeyin’ dediler” diyerek olaya ilişkin şunları iddia etti:

“SAVCILIĞA DİLEKÇE VERDİM”

“Oradan savcılığa gittim ve kimliğim kullanıldığına dair dilekçemi verdim. Bir gün sonrasında Battalgazi Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nda M. M. beni arayarak kömür yardımı yapacağını söyledi. Ben de gittim ve gittiğimde bana dedi ki; ‘Sen şikâyette bulunmuşsun, savcılığa gitmişsin, kaymakamlığa gitmişsin. Neden gittin?’ Ben de olanları anlattım. Kendisini daha öncesinden de tanıyordum. Bana şikâyetimi geri çekmemi söyledi. Beni açık açık tehdit etti. Ben de şikâyetimi geri çekmedim. Daha sonra beni E. C. isimli birisi aradı. ‘Adres bilgilerin yanlış, vakfa gelmen lazım’ dedi, orada çalıştığını da söyledi. Gittiğimde aslında beni M.M.’nin aradığını öğrendim. Olayın ne olduğunu sordum. Şikâyetimi geri çekip çekmediğimi sordu, ben de geri çekmediğimi söyledim. Yine beni tehdit etti. Şikâyetimi geri çekmemi söyledi ve benim için iyi olmayacağını belirterek ‘yardımlarını kestiririm’ dedi.

“TELEFONU YÜZÜNE KAPATTIM”

Sonrasında ben eve geldim ve 2-3 gün sonra V. Ö. adlı birinin telefonundan tekrar arandım. Dedi ki, ‘Seda sana yardım bağlayacağız.’ Ben bunu da kabul etmedim. Daha sonra ‘muhtarıma veriyorum’ dedi. Muhtar da bana aynısını söyledi. ‘Şu şu derneklere git, şu şu kişileri gör ve benim gönderdiğimi söyle’ dedi. Onu da kabul etmedim ve telefonu yüzüne kapattım.

Sonrasında Malatya Battalgazi Kaymakamlığımıza gittim. Olanları anlattım. Bana rüşvet teklif edildiğini söyledim. Savcılıktan çıkardığım telefon görüşmelerini verdim. Battalgazi Kaymakamımızla görüştükten sonra M. M. beni arayarak, ‘Kaymakamlığa gitmişsin, neden gittin?’ dedi. Ben de, ‘Battalgazi Kaymakamı beni davet etti ben de gittim’ dedim.

“BAŞKALARININ DA KİMLİĞİNİ KULLANMIŞ”

Şu anda mahkemeye verdim ve istediğim de şu; benim gibi başkaları mağdur olmasın. Duydum ki bu adam daha önce başkalarının da kimliğini kullanmış. Daha önce de bir komşum var ‘benim paramı cebine attı, yolsuzluk yaptı’ diye iddia etmiş. O da mahkemeye vermiş. O mahkemede de aynı şekilde ört bas etmişler. O kadın da mağdur. Bende mağdur oldum. Başkaları olmasın.”

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