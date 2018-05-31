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Bingöllü çift Malatya'dan sipariş alıyor

Bingöl’ün Solhan ilçesinde kurdukları fırında tandır ekmeği üreterek satışını yapan çift, kısa sürede Malatya'nın da içinde bulunduğu çevre illere sipariş göndermeye başladı. 

Bingöllü çift Malatya'dan sipariş alıyor

Bingöl’ün Solhan ilçesinde kurdukları fırında tandır ekmeği üreterek satışını yapan çift, kısa sürede Malatya'nın da içinde bulunduğu çevre illere sipariş göndermeye başladı. 

31 Mayıs 2018 Perşembe 14:22
Bingöllü çift Malatya'dan sipariş alıyor

Bir yılda Muş’ta tandır ekmekçiliği yapımını öğrenen Selahattin ve Töhbet Aytunç çifti, Solhan’da tandır ekmeğine olan rağbeti fark ederek ilçeye yerleşti. Tandır evi açan ve sırt sırta vererek azimle çalışan çift, hem ilçeye hem de çevre illere yaptıkları tandır ekmeğini satarak geçimlerini sağlamaya başladı. 
Muş’ta tandır ekmeğini işini öğrendiğini ve Solhan’a rağbet olduğunu fark edip taşındıklarını belirten Töhbet Aytunç, “Muş’ta tandır evinde çalışıyordum ve özellikle Solhan ilçesinin bu ekmeği sürekli talep ettiğini fark ettim. Solhan’da tandır ekmeği çıkaran bir fırın veya bir işletmenin olmadığını fark ettim. Solhan’da bu işi yapma kararı alıp, evimizi buraya taşıdık. Böyle bir sistemi kurup, tandırlarımızı getirdik. İnşaatımızı tamamladıktan sonra ilk ekmeklerimizi çıkarmaya başladık” dedi. 
Ramazan ayında iftar öncesi ve sonrasında da ekmek pişirdiklerini söyleyen Töhbet Aytunç, “Solhan’a ve çevre illere hizmetimizi kısmamak için Ramazan ayında, yaklaşık 50 dereceye yakın sıcaklıkta farklı ekmeklerimizi çıkarmaya devam ediyoruz. İftardan sonra da farklı çeşitlerde ekmek çıkartıyoruz” diye konuştu. 

İl dışına da sipariş üzerine ekmek gönderdiklerini söyleyen koca Selahattin Aytunç, "Burada ekmeğe olan talebin aşırı olduğunu fark ettik, bu işe başladık. Başta Elazığ, Malatya ve Ankara olmak üzere sipariş alıyoruz. Özellikle düğün, mevlit ve kalabalık programlarda da ekmeğimiz tercih ediliyor ve sipariş veriliyor. Günlük 500’e yakın ekmek satışı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBingölTandırSipariş
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