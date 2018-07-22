Bin 800 çağrıdan yüzde 65’i asılsız

Geçtiğimiz günlerde Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlanmış, KHK'da 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili bir madde de yerini almıştı. 112’yi lüzumsuz aramak isteyeceklerin bir kez daha düşüneceği bu maddeye göre, “112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak” kararını 112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi’nde değerlendiren Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, önemli açıklamalarda bulundu.

9 Temmuz’da 703 sayılı KHK’yla yapılan asılsız çağrıları özellikle 112’deki asılsız çağrılara 250 TL valiliklere idari para cezasızı verme yetkisi verildiğini ifade eden Doç. Dr. Bentli, İl Komuta Kontrol Merkezi’nde günlük yaklaşık bin 800 çağrı alındığını, bunun da yaklaşık yüzde 65’inin de asılsız olarak değerlendirildiğini söyledi.

37 İSTASYONUMUZ MEVCUT

Günlük yaklaşık 200 vakaya çıktıklarını ifade eden Doç. Dr. Bentli, “Yaklaşık 37 istasyonumuz mevcut. Bir helikopter ambulansımız bulunuyor. Günlük yaklaşık 200 vakaya çıkıyoruz. Bu sayı yaz aylarında biraz daha artıp, kış ayların da ise biraz daha düşebiliyor. Toplam bin 800 çağrının yüzde 65’i asılsız şekilde sisteme düşüyor. Ayrıca bu bizim görevimiz olmamasına rağmen mevcut ambulanslarımızla yatalak hastalarımıza veya oksijen gerektiren hastalarımıza evden hastaneye, hastaneden eve taşıyarak hizmet ediyoruz. Özellikle evden hastaneye veya hastaneden eve transfer ettiğimiz, genel durumu kötü olmayan veya acil olmayan hastalarımızın transferinde bazen süre sıkıntısı olduğu için bazı zamanlar bu hastalarımızı almakta gecikebiliyoruz. Acil olmayan hastalar olduğu için de hasta yakınlarından bu konuda biraz sabır bekliyoruz. Asılsız gelen her çağrı bir sonraki çağrının daha geç düşmesini sağlıyor ve bu da vakaya daha geç gitmemize neden oluyor. Asılsız çağrılar nedeniyle acil olsan hastalara hizmet vermekte gecikebiliyoruz” şeklinde konuştu.

BU UYGULAMA BAŞLADI

“Asılsız çağrılar için ceza yetkisi İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere verildi. Ne kadar ceza kesildiği verisi şu anda elimizde değil. Bakanlığımıza ve İçişleri Bakanlığına bu veriler gidiyor. Henüz 10 gün olduğu için biz bu verileri henüz alamadık. Bu uygulama başladı. İnşallah caydırıcı olur diye de bekliyoruz” diyen Doç. Dr. Bentli, trafikte geçiş üstünlüklerinin bulunmadığına da dikkat çekti.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ YOK

Ambulanslarda hastaya ilk müdahale yapmak için gerekli her teçhizatın bulunduğunu belirten Doç. Dr. Bentli, şunları kaydetti:

“Trafikte ambulansların normalde geçiş üstünlüğü yok. Trafikteki sürücülerin yüzde 90’ı ambulansa mutlaka yol veriyor. Bazı sürücüler de belki kendiişlerinin yoğunluğundan veya duyarsızlıklarından dolayı trafikte bazen sıkıntı yaşıyoruz ama bizim trafikte geçiş üstünlüğümüz yok. Kırmızı ışıkta bizim de durmamız gerekiyor. Vakanın acilliğine göre, trafik de uygunsa bizi de yol verilmişse bu kuralı bazen hiçe sayabiliyoruz. ‘Geçiş üstülüğümüz yok’ dedik, çünkü bizim ambulanslarımızda her türlü ilk müdahaleyi yapacak ekipmanlarımız var. Bazen hasta yakınları önde oturdukları zaman şoförlerimizi sıkıştırarak, ‘geçiş üstünlüğünüz var, neden trafik ışıklarını bekliyorsunuz’ gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ama biz trafiği de aksamadan, ambulansta ilk müdahaleyi yapacak teçhizata sahibiz.” busabahmalatya.com