'Benekli Semender' sık görülmeye başlandı

Tunceli’de bir kişi, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan "Anadolu Benekli Semenderi" görüntüledi. Son zamanlarda çok sık görülmeye başlayan Semenderi'nin popülasyonunda artış olduğunu izlenimi verdi.

Son zamanlarda Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Kahramanmaraş ve Bitlis'de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan

'Anadolu Benekli Semenderi' Tunceli'nin Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinden sonra Hozat'ta da görüntülendi. 'Bern Sözleşmesi' kapsamında koruma altında bulunan Anadolu Benekli Semenderi'ni Hozat ilçesine bağlı Karabakır Köyü'nde, yöre sakinlerinden Şiyar Cihan görüntüledi.

Suyun içinde sarı benekli bir canlıyı fark ettiğini belirten Cihan, yaklaştığında zaman zaman medyada yer alan Semender olduğunu fark ettiğini telefonu ile görüntülediğini söyledi.

Tunceli'de daha öncede bir doğa fotoğrafçısı ile muhabir Sezai Akın'da 'Anadolu Benekli Semenderi'ni görüntülemişti.

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