Bebek emzirmek, sevgi bağını güçlendiriyor

Bebeğin ağzına değen ilk damla olan ön sütün, bütün bağırsak sistemini kaplayarak bebeği enfeksiyonlara karşı korumaya başladığını söyleyen Gözer, “Zamanında ve erken doğmuş tüm bebekler için ilk ve en önemli besin anne sütüdür; ekonomiktir, temizdir, daima hazırdır, sindirimi kolaydır, gaz ve kabızlık daha az görülür” açıklamasında bulundu.

HER BEBEK EMZİRİLEBİLİR

Emzirme sırasında bebeğin memeyi kavrayamaması veya süt emmek için sabırsızlanmasının annede motivasyon düşüklüğü, bebekte ise ağlama krizleri gibi sorunlara neden olabileceğine dikkat çeken Dr. Ebru Gözer, “Böyle durumlarda, bebeği sakinleştirerek uygun pozisyonlarda tekrar memeye tutturmak, annede silikon meme uçları kullanmak, meme ucunu belirginleştirdikten sonra emzirmeye başlamakla sorun kolayca çözülebilir” dedi.

BİBERON DOYMA HİSSİNİ ZAYIFLATABİLİYOR

Anne sütünün bağışıklık sistemini güçlendirerek ileri dönemde hastalıklara yakalanmayı da önlediğini anlatan Dr. Ebru Gözer, “Anne sütü ile beslenen bebekler alerjik hastalıklar, kronik hastalıklar ve obeziteden korunuyor” diye konuştu. Her geçen gün yaygın bir sorun haline gelen obeziteden korunmak için emzirmenin önemine dikkat çeken Dr. Gözer, “Biberon, bebeğin açlık ve doyma hissini anlama yeteneğini zayıflatabildiği için kilo almasına neden olabiliyor” dedi.

BEBEK SUSTURULMAK İÇİN SÜREKLİ EMZİRİLMEMELİ

Akranlarına göre anne sütüyle çok kilo alan, çok sık emmek isteyen veya anne tarafından çok sık emzirilen bebeklerde ciddi kilo fazlalıklarının görülebildiğine de dikkat çeken Dr. Ebru Gözer, “Kolay ağlayan, çabuk uyarılan veya isteklerini ağlayarak belirten bebeğin neden ağladığı keşfedildiğinde susturmak için sürekli emzirmeye gerek kalmıyor. Anne açlık ve doyum hissini okumaya başlıyor ve gerektiğinde kendiliğinden dengeleyici bir sistem içinde emzirebiliyor” şeklinde konuştu.

Bebeğin açlık dışında başka sebeplerden dolayı da ağlayabileceğini belirten Gözer, “Ağladığında emzirme ile sakinleşmeyen bebek kucağa alınınca susuyorsa anne ile temas kurmak istiyordur” dedi.