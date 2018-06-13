Bayramda yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman illerinde Ramazan ayı boyunca genel olarak öğleden sonra akşam saatlerine yakın saatlerde sıkça görülen gökgürültülü sağanak yağışların Ramazan Bayramında da devam edeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği öngörülmektedir. Bölgemizde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü tüm bölgede, Cuma günü Adıyaman’ın güney kesimleri haricinde kalan tüm bölgede, Cumartesi günü Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde, Pazar günü ise Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kısa süreli ve lokal olarak etkili olması beklenmektedir"denildi.

Açıklamanın devamında," Tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışlarla beraber oluşması muhtemel kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu, su baskınları gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların yayınlayacağımız meteorolojik tahmin ve erken uyarıları takip etmeleri ve buna göre tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir"ifadelerine yer verildi.

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