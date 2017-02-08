Malatya’da bakırcılık mesleğinin son temsilcilerinden olan İsmet Demirhan 49 yıldır sürdürdüğü mesleği ile adeta zamana meydan okuyor.

Bakırcılar Çarşısında eskiden en az 70-80 tane bakır ustasının bulunduğunu belirten Demirhan, bu sayının giderek azaldığını şu anda da çarşıda 7-8 tane bakırcı ustasının kaldığını ifade etti.



Meslekte çırak yetişmemesinden de yakınan bakır ustası Demirhan, mesleğin kaybolmaması için devletten destek istedi.

Bir zamanlar evlerin vazgeçilmezi olan bakır eşyaların yerini alüminyum, çelik ve porselen türü eşyaların aldığını ifade eden Demirhan, bu durumun bakırcılığı bitirdiğini belirterek, “Bakırcılık mesleği de ne yazık ki kaybolmaya yüz tutan meslekler arasına girdi. Mutfaklarda eskiden sadece barkı vardı, şimdi bakır hariç her şey var. Artık çırak da yetişmiyor, çarşıda sadece 7-8 tane usta var. Eskiden en aşağı 70-80 usta vardı. Bu mesleğin ölmemesi için çırak yetişmesi lazım ancak gelen çıraklar hem iyi bir maaş hem de sigorta istiyorlar bizim de buna gücümüz yok. Devletin bize destek vermesi lazım” ifadelerini kullandı.

49 yıldır bu mesleği yaptığını kaydeden 65 yaşındaki Demirhan, kendisinin mesleği babasından devraldığını da dile getirerek, “Ben hiç okula gitmedim, küçüklükten beri bu mesleğin içindeyim. Mesleğimizin zorluğu da var kolaylığı da. El mahareti isteyen bir iş, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor ve uyguluyorsunuz. Gönül isterdi ki bu güzel meslek 100 yıl daha yaşasın ama maalesef gelişen şartlar bu mesleği bitiriyor. Devletimiz bize de destek verirse hem bu meslek yaşar hem de yeni istihdam alanları açılır” şeklinde konuştu.

İHA