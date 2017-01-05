Makas tutuşu, pratik olması, tıraş etmesiyle iyi bir usta olan 19 yaşındaki Uğur Gürbüz, yaşı küçük göründüğü için müşterileri ilk etapta ona tıraş olmak istemiyor. Bu önyargıyı müşterilerini tıraş ederek kırdığını dile getiren Uğur Gürbüz, “Tıraş ettim ve benden oldukça memnun kaldılar. Benim en büyük hedefim; değil Malatya, Türkiye çapında bir berber olmak” dedi.

UĞUR TAM BİR USTA

Yeni ustasının hem işi bilmesi hem de pratik olmasıyla övünen Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, “Uğur Gürbüz 19 yaşında. Çok küçük görünüyor, müşteriler ilk etapta tıraş olmak istenmiyorlar. Ama tıraş olduktan sonra Uğur’u bırakmak istemiyorlar. Uğur tam bir usta. Ben Uğur’u esnaf gezilerim sırasında tanıdım. Ve bırakmak istemedim. Şu anda çok seviliyor. Uğur yaklaşık 6 aydır burada. Çok aktif, hareketli. Müşterilere yaklaşımı çok güzel. Müşterilerce de kısa zamanda tutuldu. Uğur görünüm olarak çocuk gibi duruyor. Müşteriler de haklı olarak ilk etapta tıraş olmak istemiyorlar. Durumu izah ettikten sonra müşteriler Uğur’a tıraş oluyor. Uğur gerçekten kendisini çok iyi yetiştirmiş” diye konuştu.

ÇIRAKLIKTAN YETİŞTİM

Uğur Gürbüz ise, çıraklıktan yetiştiğini kaydetti. Müşterilerin ilk etapta kendisine tıraş olmak istemediğini ifade eden Gürbüz, “Ben çıraklıktan yetiştim. Müşteriler ilk etapta bana güvenmiyorlardı ve tıraş olmak istemiyorlardı. Tıraş ettim ve benden oldukça memnun kaldılar. Benim en büyük hedefim değil Malatya, Türkiye çapında bir berber olmak. Bunun için de zaman zaman Ramazan Başkanım seminerler ve programlar düzenliyor. Ünlü eğitmenler getirtiyor. Bu seminer ve programlara ben de katılacağım. Kendim de eksik gördüğüm yerleri tamamlayacağım. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Ben Oda Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, çünkü bana çok ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL