AYAK MANTARINA DAVETİYE!

BİR KÜF ÇEŞİDİ

Uz. Dr. Lütfiye Çoban, “Mantar, bir küf çeşidinin sebep olduğu bir deri rahatsızlığıdır. Mantarlar özellikle ortak kullanıma açık, ılık ve nemli yerlerde yoğunlaştığından yaz aylarında daha sık görülür. Dış ortamların yanı sıra deri üzerinde spor halinde bulunan mantarlar da uygun üreme şartlarında enfeksiyonlara neden olabilir. Ayakların banyodan sonra ıslak bırakılması, terleme ile nemin ve ısının artması ayak mantar oluşumunu tetikleyen faktörlerdir. Yazın artan havuz aktiviteleri sırasında, ortak kullanıma açık havuzlar,duşlar, ortak kullanılan soyunma odaları ayak mantarlarına zemin hazırlarken, steril olmayan manikür ve pedikür aletlerinin kullanımı da mantar sebebi olabilir” sözlerini kaydetti.

TEDAVİ EDİLMEZSE TEKRARLAYABİLİR

Tedavi edilmezse ayak mantarının tekrarlayacağına dikkat çeken Uz. Dr. Çoban, “Ayak mantarı kaşıntıyla ilk belirtilerini verir. Mantar eğer tırnakta oluştuysa, tırnak altında oyulma, ufalanma, kalınlaşma, renk değişikliği meydana gelir. Bu tür bir enfeksiyonun mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde ayakta yerleşen mantar, uygun üreme koşullarına sahip olduğunda tekrarlayabilir ya da ikincil enfeksiyonlara neden olabilir” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

Uz. Dr. Lütfiye Çoban, “Ayakta oluşan mantarlar için krem ve sprey tedavileri uygulanabilir. Tedavi süresi ve yan etkileri tedavinin şekline ve kişiye göre değişiklik gösterir. Öte yandan, dışarıdan sürme ilaçların daha uzun süreli tedavi gerektirmesine karşın, ağız yoluyla alınan ilaçlara göre daha az yan etki gösterdiğinden, tercih sebebi olabilmektedir” dedi.

KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Ayak mantarından korunmak için dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çeken Uz. Dr. Lütfiye Çoban, “Ayağınızın terlememesine özen gösterin. Ayaklarınızı her gün yıkayın. Banyo sonrası ayaklarınızı ve parmak aralarını iyice kurulayın. Uzun süreli ve sıkı ayakkabılar giymeyin. Kapalı ayakkabı giymekten kaçının, birkaç çift ayakkabıyı dönüşümlü olarak giyin. Islak zemine çıplak ayak basmayın. Halka açık spor merkezlerinde kendinize özel terliklerinizi kullanın. Kalabalık havuz kullanımında terliksiz dolaşmayın. Steril olduğuna emin olduğunuz yerlerde pedikür yaptırın. Çoraplarınızı her gün değiştirin. Pamuklu ve teri emen çoraplar giymeye özen gösterin. Başkalarının havlu ve ayakkabıları kullanmayın” şeklinde konuştu.