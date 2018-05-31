Aşırı yağmur kaza yaptırdı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Adıyaman Karayolu üzeri Doğanşehir ilçesi Savaklı mevkiinde yaşanan kazada, Mustafa Angay (32) yönetimindeki 46 EL 342 plakalı otomobil, iddiaya göre, seyir halindeyken aşırı sağanak ve dolu yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan aynı aileden 2’si çocuk 6 kişi yaralanırken, sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. İtfaiye kurtarma ekipleri ile jandarmanın da sevk edildiği kazada yola savrulan yaralılar, ambulanslarla Malatya’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolunda bir süreliğine trafik kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

busabahmalatya.com