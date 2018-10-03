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Aşırı iş yükü ve stres iş kazalarına sebep oluyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü banka çalışanları özelinde iş yerlerinde çalışanları etkileyen psikososyal riskleri inceledi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, iletişim çatışmaları, aşırı iş yükü ve uygunsuz iş gibi etkenlerin kişilerde stres ve tükenmişliğe neden olabileceğine dikkat çekerek, “Bu sorunlar anksiyete, depresyon ve bağımlılık gibi hastalıkların yanı sıra iş kazası ve meslek hastalıklarına da sebep olabiliyor” dedi.

Aşırı iş yükü ve stres iş kazalarına sebep oluyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü banka çalışanları özelinde iş yerlerinde çalışanları etkileyen psikososyal riskleri inceledi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, iletişim çatışmaları, aşırı iş yükü ve uygunsuz iş gibi etkenlerin kişilerde stres ve tükenmişliğe neden olabileceğine dikkat çekerek, “Bu sorunlar anksiyete, depresyon ve bağımlılık gibi hastalıkların yanı sıra iş kazası ve meslek hastalıklarına da sebep olabiliyor” dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:10
Aşırı iş yükü ve stres iş kazalarına sebep oluyor

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yapılırken, konunun disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine dikkati çeken İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, şunları söyledi:

“İşyerlerinde fiziksel, biyolojik ve kimyasal risklerin yanında psikososyal risklerin de olduğu unutulmamalıdır. Psikososyal riskler iş sağlığı ve güvenliği alanının yeni ve gittikçe artan riskleri olarak tanımlanıyor. Diğer risk faktörleri çalışanların çalışma ortamının standardı göz önüne alınarak görece olarak daha öngörülebilir; ancak söz konusu psikososyal risk faktörleri olduğunda tespit ve müdahale çok daha zor oluyor. Günümüz çalışma yaşamı; iş yükünün ve çalışma temposunun artması, çalışma saatlerinin uzaması, iş güvencesinin azalması ve yöneticilerin destekleyici olmayan yaklaşımları nedeniyle çalışanların sağlığını olumsuz etkiliyor. Uzun süredir bilinen ancak çeşitli sebeplerle üzerinde çok durulamayan bu konular önce çalışan sağlığını etkileyerek işten kalma gibi sorunlara yol açabiliyor. Bununla beraber dolaylı yoldan işletmeleri etkiliyor ve maddi kayıpları da içeren sorunlara neden oluyor. Bu sebeple psikososyal risk faktörlerinin etkisinin en çok hissedildiği sektörlerden olan bankacılık sektörünü bu sempozyum vesilesiyle öncelikli olarak ele alıyoruz.”

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 20’Sİ STRES VE DEPRESYON SORUNLARI YAŞIYOR

Sempozyumda, TÜİK’in 2013 yılına ait İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Raporu’na da dikkat çekildi. Rapora göre; stres, depresyon veya anksiyete sorunları yüzde 20 oranı ile önemli bir iş sağlığı sorunu olarak ortaya çıkıyor.

İstihdam edilenlerden yüzde 7,1’i çalıştığı işle ilgili olarak “zaman baskısı ve aşırı iş yükü” şeklinde ruhsal sağlığını etkileyen elverişsiz faktöre maruz kaldığını belirtiyor. Bu oran erkeklerde yüzde 7,9,kadınlarda ise yüzde 5,2 şeklinde ortaya çıkıyor. Buna ek olarak; şiddetin yüzde 0,8, rahatsız edici davranışların ise yüzde 1,2 oranında stres, depresyon ve anksiyete sorunlarına neden olduğu görülüyor. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
STRESIş KazalarıOrhan Koç
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