03 Şubat 2017 Cuma

Asgari ücretle çalışan işçi milyoner oldu

Asgari ücretle çalışan işçi milyoner oldu 3 milyon TL kazandığını öğrenen talihli, “Evim yoktu, bu parayla ev alacağım” dedi

03 Şubat 2017 Cuma 12:19
Asgari ücretle çalışan işçi milyoner oldu
  Milli Piyango çekilişinde 3 milyon TL’lik büyük ikramiye Malatya’dan satılan çeyrek bilete çıktı. İkramiyeyi kazanan talihlinin asgari ücretle çalışan bir işçi olduğu öğrenildi. 
Milli Piyangonun 29 Ocak çekilişi sonuçları belli oldu. Buna göre 3 milyon TL’lik büyük ikramiye 373000 numaralı çeyrek bilete isabet ederken, biletin Malatya’dan satıldığı öğrenildi. Malatyalı talihlinin ismi henüz bilinmezken, talihlinin hikayesi ise dikkat çekti. Biletin satıldığı bayiinin sahibi Can Yaylagül, bileti alan kişinin devamlı müşterileri olduğunu ifade ederek, “Kendisi sürekli bizden bilet alıyordu. Büyük ikramiyenin kendisine çıktığını da burada öğrendi ve çok sevindi. Kendisi asgari ücretle çalışan bir işçiydi, ikramiyenin kendisine çıktığını öğrenince ‘Evim yoktu, bu parayla ev alacağım’ diyerek bayiden çıktı” diye konuştu.
Talihlinin parayı Ankara’daki Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığını aktaran Yaylagül, ikramiyeyi kazanan kişiye hayırlı olsun temennisinde bulundu.
İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya