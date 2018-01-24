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ANNE BABALAR DİKKAT!

Tatili verimli, etkili ve aynı zamanda eğlenceli geçirmek için neler yapmalıyız?

ANNE BABALAR DİKKAT!

Tatili verimli, etkili ve aynı zamanda eğlenceli geçirmek için neler yapmalıyız?

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 11:11
ANNE BABALAR DİKKAT!

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzman Klinik Psikolog Emel Güler, içerisinde bulunduğumuz sömestr tatilinde çocuklara bazı önerilerde bulundu. Güler, "Dönem boyunca çocuklar çalıştı, koşturdu, yoruldu. Rutin okul telaşı, derslerin ve sınavların yerini, rahatlamaya, uyku ve dinlenmeye bıraktı. Tatil çocukları için tamamen esneklik ve sorumluluktan uzak bir anlam ifade ettiğinde etkili ve verimli olmaz. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte planları çocukların sorumluluk bilinci geliştirmelerine yardımcı olur. Çocuklar için planlama yapmak, programı oluşturmak ve bu planın işleyişini takip etmek, çocuklarda izleniyorum düşüncesiyle birlikte güven hissi yaratacaktır" şeklinde konuştu.

Emel Güler, "Tüm günlerde kitap okumak ya da bilgisayar başında kalmak yerine belirli belli bölümlere ayırarak etkinlikleri planlamak daha uygundur. Çocuğun sevdiği etkinlikleri göz önünde bulundurarak hem kitap okuma, ders çalışma, hem fiziksel etkinlikler, spor yapma, hem gözlem ve keşfetmeyi kolaylaştırmak, sanatsal etkinlikler vs düzenlenebilir "şeklinde önerilerde bulundu.busabahmalatya.com 

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